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Джеймс Аппатурай поздравил Информационный центр НАТО в Ереване с 10-летием


Джеймс Аппатурай
Джеймс Аппатурай

Фото: http://www.nato.int


Ереван/Медиамакс/. Специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай направил послание в связи с 10-й годовщиной основания в Ереване Информационного центра НАТО.

«С момента своего основания Центр является ключевым партнером НАТО и внес большой вклад в обеспечение лучшего понимания отношений Армении с НАТО. Благодаря деятельности центра эксперты, СМИ и другие заинтересованные стороны получали информацию обо всех аспектах нашего сотрудничества. Центр всегда являлся отличной площадкой для НАТО в деле установления диалога с армянскими коллегами. Благодаря центру за эти годы мы установили контакты с армянским гражданским обществом. Я поздравляю Информационный центр НАТО с десятилетием и надеюсь на продолжение нашего сотрудничества», - заявил Джеймс Аппатурай.

Церемония официального открытия Информационного центра НАТО в Ереване состоялась 12 марта 2007 года, в ней приняли участие министр иностранных дел Армении Вардан Осканян и помощник генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Жан Фурне.

Создание Информационного центра НАТО в Ереване предусмотрено Планом действий индивидуального партнерства (IPAP) Армении с НАТО, подписанного в 2006 году.

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