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Танкян призвал граждан Армении осознать «значимость своих голосов»


Серж Танкян
Серж Танкян

Фото: PAN Photo

Фото: PAN Photo

Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Американский рок-музыкант армянского происхождения, солист группы System of a Down Серж Танкян сегодня сказал в Ереване, что «сейчас как никогда армянский народ должен осознать важность своих голосов».

Об этом он сказал в ходе созванной в Ереване пресс-конференции, в которой участвовали также актриса Арсине Ханджян, кинорежиссер Атом Эгоян, кинорежиссер и сценарист Эрик Назарян.

Все они будут осуществлять наблюдательскую деятельность 2 апреля в ходе парламентских выборов в Армении.

«Мы приехали, чтобы вдохновить армянский народ, чтобы люди осознали значимость своих голосов, - сказал Серж Танкян. – Мы рады и горды быть здесь. Этим своим шагом мы хотим выступить против несправедливости, происходящей в Армении. Нужно положить конец безразличию».

Атом Эгоян отметил, что в Армении нужно развивать демократическую «мышцу», и выборы могут стать прекрасным поводом для этого.

«Мы не должны становиться жертвами тирании, самовластия и безразличия. Мы не приехали сюда считать голоса, мы здесь ради будущего. Этим своим шагом мы хотим поддержать многообещающих молодых лидеров, чтобы сделать Армению более демократической», - сказал кинорежиссер.

Медиамакс напоминает, что эти деятели культуры из Диаспоры в сентябре 2016 года инициировали кампанию «Справедливость в Армении», целью которой было стимулирование демократических изменений в Армении.

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