К 11:00 проголосовали 13,32% армянских избирателей

Ереван/Медиамакс/. Сегодня по данным на 11:00 в голосовании на выборах в Национальное собрание Армении 2017 года проголосовали 344 714 граждан, имеющих право голоса, или 13,32% избирателей.
Полученные электронным путем данные озвучила зампредседателя Центральной избирательной комиссии Армении Лаура Галстян.
Фото: Photolure/Медиамакс
В Армении зарегистрированы 2 587 706 избирателей.
Из 845 тыс. 804 зарегистрированных в Ереване избирателей проголосовали 122 166, или 14,44% избирателей.
6 мая 2012 года к 11:00 в голосовании на парламентских выборах в Армении уже приняли участие 15,8% избирателей, в а 2007 году – 10,6%.
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