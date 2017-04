Вероника Зонабенд: Вы хозяева и творцы вашей жизни

Соучредитель фондов IDeA и Scholae Mundi, председатель Совета управляющих колледжа UWC Dilijan Вероника Зонабенд выступила 20 апреля с лекцией в Российско-Армянском (Славянском) университете. Представляем отрывки из выступления.



Искусственный интеллект и «приадаптивность»



В цифровом мире будет борьба за творческий потенциал: за тех, кто может содавать что-то новое из информационного потока. Вследствие развития искусственного интеллекта большинство стандартных операций перейдет к роботам и компьютерам. Одними из первых исчезнут профессии юриста, финансиста, бухгалтера, специалиста по отбору персонала: выполнять стандартные операции и расчеты различных вариантов машина сможет быстрее.



Кто же тогда будет востребован? В первую очередь - творческий человек. Творческим является человек, который может находить нестандартные решения. Он может соединить не подверженные алгоритму точки, которые никто раньше не соединял. Чтобы это сделать, нужен широкий кругозор. Без глубоких знаний невозможно творчески мыслить.



Преадаптивность - это термин будущего. Что это такое ? Адаптивность - это умение приспособиться к жизни в новых условиях и выжить. Армяне умеют делать это хорошо. Этому посвящен лозунг инициативы «Аврора»: From survival to prosperity. В отличие от адаптивности, припдаптивность включает создание новых возможностей и инновационных решений. Преадаптивность это качество, которое нужно развивать в себе. Это умение воспринимать неопределенность не как наказание или источник стресса, а как источник новых возможностей.



Мы не знаем 80% профессий, которые будут востребованы через 15-20 лет. Но, в будущем, скорее всего, будут востребованы профессии, связанные с взаимоотношениями человека с человеком.



Учитель - профессия будущего



Профессия учителя всегда была и будет востребованной. Учителя будут основными инноваторами. Они будут придумывать новые пути, новые решения для незнакомых ситуаций. Учитель - это творческая профессия. В образовании будущего будет большая потребность в диалогах, обмене мнениями и менторстве.



Нынешняя индустрия образования, которая формулирует основной актив будущего, крайне неэффективна. Система образования создавалась под индустриальное общество, которое требовало большое количество исполнителей стандартных операций.



О движении «Free from school»



Я думаю, что «Free from school» - это протестное движение, поскольку существующая система образования не делает того, что требуется. Многие родители в последнее время думают, что ребенок получит больше знаний дома, чем в школе. Думаю, что сектор онлайн образования значительно вырастет. Но необходимо наличие социальных навыков, умение работать в команде. Мне кажется, что «Free from school» из протеста превратится в другую форму образования.



Дилижанский кластер как экосистема образования



Образование - это не то, что происходит в классе. Это то, что касается всей экосистемы. Сейчас мы пытаемся создать Дилижанский кластер, в центре которого лежит идея переподготовки учителей.



Речь идет о создании образовательной среды, которая поспособствует развитию у детей навыков, необходимых для успеха в постиндустриальном обществе. Мы пытаемся создать общее пространство, где учителя начальных, средних, старших школ и профтехучилищ будут работать сообща. В Дилижане кластер создается по принципу частно-государственного партнерства, которое позволяет готовить профессионалов в сфере образования, привлекая в профессию учителя лучших. Для реализации этой цели мы плотно работаем с инициативой Teach for Armenia.



Если верить, то всего можно достичь



Я искренне верю, что Армения может стать региональным образовательным хабом, в который будут приезжать учиться из разных стран. Пример нашей школы показывает, что это возможно. Армения - очень привлекательное место для творческих людей, ищущих нестандартные решения. Конечно, у страны есть геополитические сложности, но мир быстро меняется. Страну могут погубить только индифферентность и ощущение того, что от тебя ничего не зависит. У меня очень хорошее впечатление от молодого поколения Армении, все больше и больше людей считают, что они действительно могут изменить ситуацию в стране. Я хочу, чтобы вы поверили, что вы хозяева и творцы вашей жизни и что вы влияете на ту среду, в которой вы находитесь. Если верить, то всего можно достичь.



Записала Мариам Маноян