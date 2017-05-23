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Лауреат премии «Аврора» станцевала с детьми в Шуши


Фото: http://artsakhpress.am/

Фото: http://artsakhpress.am/

Фото: http://artsakhpress.am/

Фото: http://artsakhpress.am/

Фото: http://artsakhpress.am/

Фото: http://artsakhpress.am/

Фото: http://artsakhpress.am/

Фото: http://artsakhpress.am/

Фото: http://artsakhpress.am/

Фото: http://artsakhpress.am/

Фото: http://artsakhpress.am/

Фото: http://artsakhpress.am/

Фото: http://artsakhpress.am/

Фото: http://artsakhpress.am/


Ереван/Медиамакс/. Продолжается поездка в Арцах первого лауреата премии «Аврора» Маргерит Баранкитс - сегодня она встретится со студентами в Степанакерте и посетит Гандзасар.

22 мая, как сообщает Арцахпресс, Маргерит Баранкитс посетила в Шуши Собор Святого Христа Всеспасителя Казанцецоц, где ее приветствовали дети подготовительных групп школы имени Хачатура Абовяна.

Маргерит Баранкитс в Шуши посетила также Государственный геологический музей и Музей ковроделия, побывала в иранской мечети.

В союзе искусств «Нарекаци» Маргерит Баранкитс встретилась с детьми, станцевала вместе с ними армянские танцы.

«Дети - самое большое наше богатство, наше будущее. Мы очень благодарны за теплый и дружелюбный прием. Я хорошо знаю историю армянского народа. Много раз вас пытались уничтожить, сломать вашу волю, но никому не удавалось этого сделать. Вы продолжаете жить, защищать свою землю, строить и развивать свою родину», - отметила обладательница премии «Аврора».

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