Мэтлок и Джереджян: о статуе Сталина и встрече с Микояном

Отставные американские дипломаты Джек Мэтлок и Эдвард Джереджян рассказали сегодня в Ереване интересные истории из прошлого, прямо или косвенно связанные с Арменией.



Последний посол США в СССР Джек Мэтлок и один из лучших специалистов США по Ближнему Востоку, бывший посол США в Израиле и Сирии Эдвард Джереджян выступили сегодня на конференции «Конец перехода: Армении 25 лет, что дальше?», организованной Институтом армянских исследований Университета Южной

Калифорнии.



Джек Мэтлок сказал, что впервые побывал в Ереване в 1961 году, сопровождая американского сенатора.



«Помню, нас впечатлила огромная статуя Сталина, которая возвышалась над городом. И представьте себе наше удивление, когда следующим утром этой статуи больше не было: ее демонтировали ночью», - рассказал бывший специальный помощник президента Рейгана.



Статуя Сталина в Ереване Фото: Роберт Лебек

Джек Мэтлок Фото: