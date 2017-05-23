Мэтлок и Джереджян: о статуе Сталина и встрече с Микояном

Отставные американские дипломаты Джек Мэтлок и Эдвард Джереджян рассказали сегодня в Ереване интересные истории из прошлого, прямо или косвенно связанные с Арменией.
Последний посол США в СССР Джек Мэтлок и один из лучших специалистов США по Ближнему Востоку, бывший посол США в Израиле и Сирии Эдвард Джереджян выступили сегодня на конференции «Конец перехода: Армении 25 лет, что дальше?», организованной Институтом армянских исследований Университета Южной
Калифорнии.
Джек Мэтлок сказал, что впервые побывал в Ереване в 1961 году, сопровождая американского сенатора.
«Помню, нас впечатлила огромная статуя Сталина, которая возвышалась над городом. И представьте себе наше удивление, когда следующим утром этой статуи больше не было: ее демонтировали ночью», - рассказал бывший специальный помощник президента Рейгана.
Фото: Роберт Лебек
Джек Мэтлок заметил, что в ходе его второго визита в Ереван в ноябре 1989 года произошло важное историческое событие: пала Берлинская стена.
Говоря о конце «холодной войны» и распаде СССР, Джек Мэтлок сказал, что считает абсолютно неправильным рассматривать эти события как победу Запада.
«Холодная война закончилась за два года до распада СССР, и произошло это переговорным путем, а не благодаря «победе» Запада. Что касается распада СССР, то это стало следствием внутренних процессов в Союзе, а не внешнего давления», - сказал Джек Мэтлок, отметив, что многие на Западе надеялись на сохранение обновленного СССР.
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Эдвард Джереджян рассказал, что впервые посетил Армению в последний год своей службы в посольстве США в Москве и сделал это намеренно, поскольку многие считали, что визит американского армянина в Армению может подогреть «националистические настроения». По его словам, коммунистические лидеры Армении приняли его довольно холодно, а Католикос всех армян Вазген Первый, наоборот, очень тепло.
Эдвард Джереджян рассказал, что в 1963 году, когда он еще был начинающим дипломатом, с госсекретарем США в Вашингтоне встречался один из лидеров СССР Анастас Микоян.
«Отец рассказал мне о Микояне и сказал, чтобы было бы хорошо, если бы я мог встретиться с ним. Дождавшись окончания встречи Микояна с госсекретарем, я подошел к нему в узком коридоре и сказал на армянском: «Господин Микоян, как вы поживаете?». Микоян остановился, удивленно посмотрел на меня и спросил: «А ты кто такой?». Я представился. Микоян спросил: «Так ты армянин?». Услышав мой утвердительный ответ, он похлопал меня по плечу и сказал, что рад тому, что в Америке у армян дела идут хорошо», - рассказал Эдвард Джереджян.
Бывший помощник госсекретаря США рассказал, что летом 1991 года, после американо-сирийских переговоров в Лиссабоне, госсекретарь США Джеймс Бейкер сообщил ему о решении назначить его послом США в СССР.
Фото: Baker Institute
«Я полетел в Дамаск, предвкушая, что сообщу это новость своей супруге. Однако оказалось, что за то время, что я был в воздухе, многое изменилось. Гейдар Алиев заявил главе МИД СССР Александру Бессмертных, что этнический армянин не может занять пост США в СССР. Вернувшись в Дамаск и войдя домой, я собирался сообщить новость жене, но она меня опередила: «Звонил госсекретарь и сказал, что ты едешь не в Москву, а в Вашингтон, помощником госсекретаря по вопросам Ближнего Востока», - рассказал Джереджян.
Отставной американский дипломат заявил, что установление нормального диалога между Россией и США крайне важно для Армении и урегулирования карабахского конфликта.
«Именно Россия, а не США или Франция является основным игроком в сопредседательстве Минской группы ОБСЕ и именно Россия обладает наибольшим влиянием на Кавказе», - заявил Джереджян.
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