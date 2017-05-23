Маргерит Баранкитс впечатлена Арцахом

Ереван /Медиамакс/. Первый лауреат премии «Аврора» Маргерит Баранкитс встретилась сегодня в Степанакерте со студентами Арцахского государственного университета.

Как передает Арцахпресс, министр культуры Арцаха Нарине Агабалян отметила важность гуманитарной миссии Маргерит Баранкитс:



«Нам, арцахцам, прекрасно известно, что значит подать руку помощи людям, потерявшим последнюю надежду. Мы прошли через множество испытаний. Сегодня на Вашем примере мы покажем молодежи, как следует преодолевать препятствия и трудности».



«Я впечатлена Арцахом и арцахцами. Видя столько молодых людей, с уверенностью могу сказать, что эта страна должна жить и процветать», - сказала Маргерит Баранкитс.