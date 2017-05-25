Мэрия и IDeA обсуждают инвестиционные программы

Ереван/Медиамакс/. Вице-мэр Еревана Ваге Никоян и директор фонда IDeA (Инициативы развития Армении) Эдгар Манукян обсудили сегодня вопросы инвестиционных программ.

Ваге Никоян отметил, что мэрия готова содействовать осуществлению инвестиционных программ, направленных на развитие столицы.



«В столице сформирован благоприятный инвестиционный климат, доступны пакеты инвестиционных предложений, разработанных мэрией. Мы также приветствуем любые новые предложения», - сказал Ваге Никоян.



Эдгар Манукян представил разработанные фондом IDeA инвестиционные проекты по строительству новой канатной дороги в Ереване, реконструкции парка Победы и развитию историко-археологического заповедника Эребуни.