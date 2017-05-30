Опорные пункты МЧC в приграничных зонах будут модернизированы

Ереван /Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян принял сегодня делегацию региональной организации Красного креста немецкой земли Баден-Вюртемберг.
Как сообщили в МЧС, на встрече была достигнута договоренность о том, что немецкая сторона окажет содействие при техническом переоснащении и переподготовке сотрудников пожарно-спасательных пунктов, расположенных в приграничных зонах Армении.
Давид Тоноян отметил, что служащие в опорных пунктах приграничных зон спасатели должны полноценно владеть навыками первой помощи и быть в состоянии заменять парамедиков.
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