Опорные пункты МЧC в приграничных зонах будут модернизированы

Ереван /Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян принял сегодня делегацию региональной организации Красного креста немецкой земли Баден-Вюртемберг.

Как сообщили в МЧС, на встрече была достигнута договоренность о том, что немецкая сторона окажет содействие при техническом переоснащении и переподготовке сотрудников пожарно-спасательных пунктов, расположенных в приграничных зонах Армении.



Давид Тоноян отметил, что служащие в опорных пунктах приграничных зон спасатели должны полноценно владеть навыками первой помощи и быть в состоянии заменять парамедиков.