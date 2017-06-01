Азнавуру вручили ключи от его дома-музея в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня участие в церемонии передачи фонду «Азнавур» ключей от дома-музея Шарлая Азнавура.

«Очень рад сегодня находиться здесь сегодня, в этой прекрасной, теплой атмосфере - в доме-музее Шарля Азнавура»,- отметил президент.



По словам Сержа Саргсяна, легенда Азнавур принадлежит не только Франции и Армении, но и всему человечеству.



«Армяно-французские отношения связаны тысячами нитей, и доказательством тому служит то обстоятельство, что президенты Франции Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Оланд посещали Армению. Надеюсь, что новоизбранный президент Франции Эмануэль Макрон продолжит эту традицию, маэстро, и мы вместе с Вами встретим его в этом доме-музее»,- добавил Серж Саргсян.