Сына Шарля Азнавура крестили в Татевском монастыре

Ереван/Медиамакс/. 31 мая всемирно известный шансонье, Национальный герой Армении Шарль Азнавур, находящийся в Армении рамках международной гуманитарной инициативы «Аврора», посетил монастырский комплекс Татев.

Маэстро сопровождали его сын Николя, друзья и коллеги певца.



Первая остановка Шарля Азнавура была на станции «Алидзор» канатной дороги «Крылья Татева», где певца встретили директор Фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) Эдгар Манукян, директор канатной дороги Ваге Багдасарян, сотрудники фонда.



В церкви Св. Погос Петрос настоятель монастыря, игумен Микаэл Геворкян крестил Николя Азнавура. Обряд сопровождался пением монастырского хора Татева.



«Я очень горд, что мой сын Николя решил креститься в Армении. Мои родители были бы очень счастливы, узнав, что двое моих сыновей - Миша и Николя - были крещены в Армении, оставаясь верными своим корням», - сказал Шарль Азнавур.



«Я родился во Франции, учился в Швейцарии и Канаде, но чем старше становлюсь, тем сильнее привязываюсь к своим армянским корням. Беседуя с отцом, тетей, слушая их истории, я вернулся к корням своей семьи. Начал изучать армянский. После этого почувствовал,что хочу креститься именно в Армении»,- отметил Николя Азнавур. Он признался, что крещение в монастыре Татев – одно из незабываемых моментов в его жизни.



За время поездки Шарль Азнавур не расставался со своей фотокамерой, пытаясь поймать красивые кадры.