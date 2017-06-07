Мы будем надежной опорой для крепко стоящих на земле

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что правительство будет всеми средствами помогать и «օбеспечивать надежную опору для крепко стоящих на земле - в каждой общине, в каждой семье».
Об этом президент заявил во время посещения воинской части Кохба, где встретился с членами межведомственной комиссии, созданной для решения нуждающихся в координации проблем приграничных общин.
«Во всех населенных пунктах нашей республики есть проблемы, и очевидно, что многие из них схожи. Они требуют единых решений, однако одной из основых является решение проблем приграничных районов», - отметил президент.
По словам руководителя страны, нужно оправдать ожидания тех людей, которые остались на родине с надеждой, что ситуация изменится.
Серж Саргсян также ознакомился с боевой подготовкой воинской части и поощрил подарками отличившихся во время службы солдат.
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