Армяно-американские отношения обсудили в фонде «Карнеги»

Ереван /Медиамакс/. В вашингтонском фонде «Карнеги» состоялось обсуждение, посвященное 25-летию армяно-американских отношений, в котором приняли участие действующие и бывшие послы двух стран.

Состоявшееся 27 июня мероприятие было организовано совместно с посольством Армении в США.



Заместитель помощника госсекретаря США Бриджит Бринк в своем выступлении отметила, что США переходят от отношений, основанных на помощи, к торговым отношениям и отметила рост американских инвестиций в Армению.



Первый посол Армении в США Рубен Шугарян, бывшие послы США в Армении Питер Томсен, Джон Ордуэй и Джон Эванс говорили о повестке двусторонних отношений, о роли США в становлении демократических и экономических институтов Армении.



Посол Армении в США Григор Ованнисян заявил, что с первого дня установления отношений США были надежным партнером для Армении. Он отметил, что есть большой потенциал для развития связей в сфере безопасности и миротворчества, торговли и ИТ.