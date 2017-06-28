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Армяно-американские отношения обсудили в фонде «Карнеги»


Фото: Armenian Embassy to the U.S.

Фото: Armenian Embassy to the U.S.

Фото: Armenian Embassy to the U.S.


Ереван /Медиамакс/. В вашингтонском фонде «Карнеги» состоялось обсуждение, посвященное 25-летию армяно-американских отношений, в котором приняли участие действующие и бывшие послы двух стран.

Состоявшееся 27 июня мероприятие было организовано совместно с посольством Армении в США.

Заместитель помощника госсекретаря США Бриджит Бринк в своем выступлении отметила, что США переходят от отношений, основанных на помощи, к торговым отношениям и отметила рост американских инвестиций в Армению.

Первый посол Армении в США Рубен Шугарян, бывшие послы США в Армении Питер Томсен, Джон Ордуэй и Джон Эванс говорили о повестке двусторонних отношений, о роли США в становлении демократических и экономических институтов Армении.

Посол Армении в США Григор Ованнисян заявил, что с первого дня установления отношений США были надежным партнером для Армении. Он отметил, что есть большой потенциал для развития связей в сфере безопасности и миротворчества, торговли и ИТ.

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