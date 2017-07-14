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««Лидиан» делает серьезные инвестиции», заявил Серж Саргсян


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что в горнодобывающей сфере Армении компания «Лидиан Интернешнл» делает «серьезные инвестиции, что может служить хорошим примером сотрудничества».

Об этом президент заявил на совещании по вопросам повестки армяно-американского экономического сотрудничества.

«Сегодня в Армении есть более 800 компаний с участием американского капитала. Наше сотрудничество в сфере энергетики с «Контур глобал» должно служить хорошим примером для других энергетических компаний. В горнодобывающей сфере «Лидиан Интернешнл» также делает серьезные инвестиции, что также может быть хорошим примером сотрудничества. Сотрудничество в сфере информационных технологий сложилось давно и то, что имеем сейчас в этой сфере, конечно, ценно, но потенциал намного больше», - отметил Серж Саргсян.

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