590 просмотров

Будет установлен порядок оценивания ущерба вследвие чрезвычайных ситуаций


Фото: МЧС

Фото: МЧС

Фото: МЧС


Ереван /Медиамакс/. В министерстве по чрезвычайным ситуациям сегодня прошло заседание республиканской комиссии, оценивающей ущербы, причиненные физизическим и юридическим лицам в результате чрезвычайных ситуаций. Заседание провел министр Давид Тоноян.

В МЧС отметили, что основной целью заседания было обсуждение путей усовершенствования работы и увеличения эффективности комиссии.

Было предложено разработать совместно с международными экспертами методологию и параметры оценивания ущерба и установить единый порядок и формат акта об ущербе.

Принято решение разработать совместные предложения по вышеуказанным проблемам для внесения изменений в соответствующие решения правительства.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Август 4, 2017 14:40
Будет установлен порядок оценивания ущерба вследвие чрезвычайных ситуаций

Внешняя политика | Август 4, 2017 13:07
ООН будет стимулировать инвестиции, направленные на устойчивое развитие в Армении

Общество | Август 3, 2017 12:44
Учреждается фонд «Цифровая Армения»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017