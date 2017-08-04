Будет установлен порядок оценивания ущерба вследвие чрезвычайных ситуаций

Ереван /Медиамакс/. В министерстве по чрезвычайным ситуациям сегодня прошло заседание республиканской комиссии, оценивающей ущербы, причиненные физизическим и юридическим лицам в результате чрезвычайных ситуаций. Заседание провел министр Давид Тоноян.
В МЧС отметили, что основной целью заседания было обсуждение путей усовершенствования работы и увеличения эффективности комиссии.
Было предложено разработать совместно с международными экспертами методологию и параметры оценивания ущерба и установить единый порядок и формат акта об ущербе.
Принято решение разработать совместные предложения по вышеуказанным проблемам для внесения изменений в соответствующие решения правительства.
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