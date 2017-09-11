Зоя Барсегян возглавила управление информации правительства Армении

Ереван /Медиамакс/. Исполнящей обязанности начальника управления информации и по связям с общественностью правительства Армении назначена Зоя Барсегян.

Зоя Барсегян имеет большой опыт работы в сфере журналистики и общественных связей.



Журналистскую деятельность начала в 1998 году, работая в газете «Норатерт». В 2000-2010 годах работала в информационном агентстве «Арменпресс», сначала в качестве журналиста, а с 2004 года - замдиректора-главного редактора.



В 2010-2014 годах была начальником отдела связей с общественностью министерства территориального управления Армении, в 2014-2016 годах руководила отделом общественных связей фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA).



В 2011-2013 годах преподавала «Общественные связи» на факультете журналистики ЕГУ. В последнее время была вовлечена в международные проекты в качестве советника по вопросам общественных связей.



Зоя Барсегян окончила Академию государственного управления Армении, получив степень магистра политологии. В настоящее время учится в магистратуре Американского университета Армении.