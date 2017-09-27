В Армении стартует Неделя немецкого языка

Ереван /Медиамакс/. С 29 сентября по 6 октября в Армении пройдет ряд мероприятий «Неделя немецкого языка», которая имеет цель представить армянскому обществу немецкий язык со всеми его возможностями.

Германоязычные учреждения в Армении совместно с посольством Швейцарии и армянскими компаниями-партнерами предлагают ряд мероприятий - чтения, кинопоказы, музыкальные мероприятия, футбольный турнир и клубую викторину.



Посол Германии в Армении Матиас Кислер отметил, что за последние годы в Армении возрос интерес к изучению немецкого языка, что стало одной из основных причин реализации данной программы.



По словам посла, с помощью представленных в программе 19 многожанровых мероприятий они хотят «открыть двери и представить все возможные варианты изучения немецкого».



Матиас Кислер сообщил также, что до конца текущего года планируется открыть в Армении Центр Гете, который будет иметь культурную и языковую направленность.



«Идея открытия данного центра приветствовалась правительством Армении»,- подчеркнул он.



Посол Швейцарии Лукас Гасер отметил, что в Гюмри и Ереване будут проведены чтения. Посол сообщил, что в Армению приглашен писатель Хансйорг Шертенлайб, который прочитает для армянских книголюбов свой роман «Ночной пловец».