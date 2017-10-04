Сентябрьский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван/Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в сентябре 2017 года.
По итогам мониторинга 127 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров выглядит следующим образом:
1. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 2215 публикаций.
2. Министр обороны Виген Саргсян: 916 публикаций.
3. Министр образования и науки Левон Мкртчян: 791 публикация.
Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:
1. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян: 181 публикация.
2. Вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян: 166 публикаций.
3. Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян: 165 публикаций.
Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.
Фото: Topics
Специалисты MaxMonitor анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют положительные, нейтральные и отрицательные упоминания. Данные за сентябрь доступны в нижеприведенной таблице.
Фото: Topics
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
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