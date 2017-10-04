Сентябрьский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван/Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в сентябре 2017 года.



По итогам мониторинга 127 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров выглядит следующим образом:



1. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 2215 публикаций.



2. Министр обороны Виген Саргсян: 916 публикаций.



3. Министр образования и науки Левон Мкртчян: 791 публикация.



Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:



1. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян: 181 публикация.



2. Вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян: 166 публикаций.



3. Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян: 165 публикаций.



Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.



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