Серж Саргсян поздравил Владимира Путина с 65-летием

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сегодня в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием.

Президент также направил президенту РФ поздравительное послание, в котором, в частности, говорится:.



«Хотел бы с признательностью отметить Ваш личный вклад в укрепление стратегических, союзнических отношений Армении и России, основанных на многовековых традициях дружбы, братства и взаимной поддержки народов наших стран. Благодаря последовательным усилиям нам удалось значительно обогатить повестку дня армяно-российского сотрудничества новыми совместными инициативами и проектами, что, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.



Уверен, интенсивный политический диалог будет и впредь ориентирован на конструктивное взаимодействие наших стран как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других международных структур».