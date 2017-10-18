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Виген Саргсян следит за СМИ посредством системы MaxMonitor



Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян заявил, что следит за публикациями в СМИ посредством системы MaxMonitor, разработанной медиа-компанией Медиамакс.

Министр заявил об этом 17 октября в школе «Айб», выступая в рамках проекта «Формула успеха».

Отвечая на вопрос, есть ли СМИ, которые он читает ежедневно, Виген Саргсян отметил:

«Арцрун Ованнисян и Геворг Алтунян ежедневно составляют для меня отчеты, которые я читаю. Кроме того, у Медиамакс есть хорошая программа, в которой при помощи ключевых слов я слежу за важными событиями дня».

Проект «Формула успеха» является совместной инициативой образовательного фонда «Айб» и компании «Ереван Продакшнз» и представляет собой серию бесплатных мастер-классов знаменитых и успешных специалистов.

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