Виген Саргсян следит за СМИ посредством системы MaxMonitor

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян заявил, что следит за публикациями в СМИ посредством системы MaxMonitor, разработанной медиа-компанией Медиамакс.



Министр заявил об этом 17 октября в школе «Айб», выступая в рамках проекта «Формула успеха».



Отвечая на вопрос, есть ли СМИ, которые он читает ежедневно, Виген Саргсян отметил:



«Арцрун Ованнисян и Геворг Алтунян ежедневно составляют для меня отчеты, которые я читаю. Кроме того, у Медиамакс есть хорошая программа, в которой при помощи ключевых слов я слежу за важными событиями дня».



Проект «Формула успеха» является совместной инициативой образовательного фонда «Айб» и компании «Ереван Продакшнз» и представляет собой серию бесплатных мастер-классов знаменитых и успешных специалистов.