FAST «указывает путь реализации видения новой Армении»

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что фонд FAST «показывает нам тот путь, которым власти Армении, оппозиция, гражданское общество, структуры Диаспоры и все заинтересованные лица должны идти для реализации видения новой и интеллектуальной Армении».

Президент заявил об этом вечером 19 октября, выступая на гала-ужине, посвященном совместному семинару Фонда науки и технологий Армении (FAST) и Национального фонда науки США (NSF).



«Фонд науки и технологий Армении более известен своей английской аббревиатурой FAST. Fast означает «быстро», следовательно, мы должны быстро сориентироваться и найти свое место в быстро меняющемся мире. Фонд собрал вокруг идеи развития Армении известных армян из Армении и Диаспоры, которые достигли успехов в науке и технологиях. Эта инициатива должна стать еще одним эффективным и успешным примером сотрудничества государства и частного сектора. Пользуясь случаем, подтверждаю, что вся государственная система Армении будет содействовать этой инициативе», - заявил Серж Саргсян.



«Мы часто слышим, что многие научно-технические разработки не были реализованы по причине бюджетных и финансовых ограничений. Внедрение под эгидой FAST инструментов грантово-венчурного финансирования станет еще одним важным шагом на пути полноценного выявления нашего научного потенциала», - отметил президент Армении.