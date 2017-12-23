МЧС Армении и НАТО углубят сотрудничество

Ереван/Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян принял сегодня заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

В МЧС отметили, что стороны обсудили перспективы и новые направления расширения и углубления сотрудничества с МЧС Армении в рамках Плана действий индивидуального партнерства.



Стороны рассмотрели возможности активизации трансграничного сотрудничества при поддержке НАТО в процессе противостояния и реагирования на региональные бедствия.



Министр подчеркнул, что спасательные отряды МЧС готовы принимать активное участие в учениях, проводимых под эгидой НАТО.



Роуз Геттемюллер в свою очередь отметила, что в повестке НАТО уделяется особое внимание компоненту подготовленности граждан и противостояния антропогенным бедствиям, и выразила готовность содействовать углублению сотрудничества МЧС Армении с НАТО.