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МЧС Армении и НАТО углубят сотрудничество



Ереван/Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян принял сегодня заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

В МЧС отметили, что стороны обсудили перспективы и новые направления расширения и углубления сотрудничества с МЧС Армении в рамках Плана действий индивидуального партнерства.

Стороны рассмотрели возможности активизации трансграничного сотрудничества при поддержке НАТО в процессе противостояния и реагирования на региональные бедствия.

Министр подчеркнул, что спасательные отряды МЧС готовы принимать активное участие в учениях, проводимых под эгидой НАТО.

Роуз Геттемюллер в свою очередь отметила, что в повестке НАТО уделяется особое внимание компоненту подготовленности граждан и противостояния антропогенным бедствиям, и выразила готовность содействовать углублению сотрудничества МЧС Армении с НАТО.

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