Президент Армении встретился с Илией Вторым

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян встретился сегодня в Тбилиси с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.
Серж Саргсян поздравил Илию Второго в связи с 40-летием интронизации в качестве Католикоса-Патриарха, подчеркнув, что за эти четыре десятка лет он проделал огромную работу для укрепления Грузинской Православной церкви.
Серж Саргсян подчеркнул, что традиции армяно-грузинской дружбы держатся на прочной основе общих христианских и культурных ценностей и истории.
Стороны подчеркнули важность роли Армянской Апостольской и Грузинской Православной церквей в развитии добрососедских армяно-грузинских отношений.
Илия Второй попросил Сержа Саргсяна передать пожелания доброго здравия Католикосу Всех Армян.
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