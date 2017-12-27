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Президент Армении встретился с Илией Вторым


Фото: Пресс-служба мэрии Еревана

Фото: Пресс-служба мэрии Еревана


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян встретился сегодня в Тбилиси с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.

Серж Саргсян поздравил Илию Второго в связи с 40-летием интронизации в качестве Католикоса-Патриарха, подчеркнув, что за эти четыре десятка лет он проделал огромную работу для укрепления Грузинской Православной церкви.

Серж Саргсян подчеркнул, что традиции армяно-грузинской дружбы держатся на прочной основе общих христианских и культурных ценностей и истории.

Стороны подчеркнули важность роли Армянской Апостольской и Грузинской Православной церквей в развитии добрососедских армяно-грузинских отношений.
   
Илия Второй попросил Сержа Саргсяна передать пожелания доброго здравия Католикосу Всех Армян.

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