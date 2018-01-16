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Парламент Армении признал геноцид езидов в Ираке


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Национальное собрание Армении приняло сегодня законопроект «Об осуждении геноцида в отношении езидского народа в 2014 году, осуществленного на подконтрольных террористическим группировкам территориях Ирака».

Проект представили депутаты Рустам Махмудян (езид по национальности), руководитель фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян и руководитель фракции «Дашнакцутюн» Армен Рустамян. К инициативе присоединились также фракции «Царукян» и «Елк».

Рустам Махмудян, представляя проект, призвал «не только осудить осуществленный в отношении езидского народа геноцид, но и провести расследование через международные структуры, преследовать и призвать к ответственности виновных и  приложить все усилия для предотвращения подобных действий в будущем».

До начала голосования депутат от РПА Самвел Фарманян призвал использовать в законопроекте слово «признание».

«Ни в одном законопроекте по признанию геноцида слово «признание» не используется. Мы обвиняем многие страны за избирательный подход, и сами не должны поступать аналогичным образом»,- отметил Самвел Фарманян.

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