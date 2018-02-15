Студенты UWC разработают новые гуманитарные проекты

Ереван /Медиамакс/. Гуманитарная инициатива «Аврора» продолжает сотрудничество с образовательной сетью UWC для поиска решений гуманитарных проблем.

Задача совместного проекта Гуманитарной инициативы «Аврора» и движения UWC (United World Colleges) – вдохновить студентов колледжей и школ движения UWC создавать и развивать общественно полезные инициативы, направленные на решение гуманитарных проблем, особо актуальных для региона, где расположено то или иное учебное заведение UWC. Принять участие в проекте может любой из 17 колледжей и школ UWC, расположенных по всему миру.



Команда-победитель получит 4000 долларов на реализацию проекта.



«Мы стремимся мотивировать студентов прислушаться к проблемам сообществ, в которых они живут, и постараться изменить ситуацию к лучшему», – пояснила Вероника Зонабенд, основатель колледжа UWC Dilijan в Армении. – «Наша цель – не только обратить внимание студентов и выпускников UWC на конкретные гуманитарные вопросы, но и увлечь их этой темой, убедить взять на себя ответственность и предложить инновационные решения, которые позволят добиться экономической, социальной и экологической стабильности».

