Студенты UWC разработают новые гуманитарные проекты

Ереван /Медиамакс/. Гуманитарная инициатива «Аврора» продолжает сотрудничество с образовательной сетью UWC для поиска решений гуманитарных проблем.
Задача совместного проекта Гуманитарной инициативы «Аврора» и движения UWC (United World Colleges) – вдохновить студентов колледжей и школ движения UWC создавать и развивать общественно полезные инициативы, направленные на решение гуманитарных проблем, особо актуальных для региона, где расположено то или иное учебное заведение UWC. Принять участие в проекте может любой из 17 колледжей и школ UWC, расположенных по всему миру.
Команда-победитель получит 4000 долларов на реализацию проекта.
«Мы стремимся мотивировать студентов прислушаться к проблемам сообществ, в которых они живут, и постараться изменить ситуацию к лучшему», – пояснила Вероника Зонабенд, основатель колледжа UWC Dilijan в Армении. – «Наша цель – не только обратить внимание студентов и выпускников UWC на конкретные гуманитарные вопросы, но и увлечь их этой темой, убедить взять на себя ответственность и предложить инновационные решения, которые позволят добиться экономической, социальной и экологической стабильности».
Фото: UWC
«Гуманитарный проект «Аврора» для школ и колледжей UWC» (ГПА) существует уже второй год. В прошлом году в нем приняли участие 16 учебных учреждений движения UWC. Предложенные ими концепции затрагивали весьма широкий спектр гуманитарных вопросов, характерных для регионов, где расположены школы и колледжи UWC, и зачастую предполагали активное участие местных сообществ в решении проблем. ««Гуманитарный проект «Аврора» для школ и колледжей UWC» предлагает студентам нашего движения, которые относятся к самым разным культурам, задуматься о конкретных способах внести свой вклад в общее дело, делая мир лучше и обеспечивая устойчивое развитие», – отметил исполнительный директор Международного офиса UWC Йенс Вальтерман.
Каждая подавшая заявку команда должна описать проект, посвященный решению конкретной гуманитарной проблемы, характерной для регионов, где расположена эта школа или колледж UWC, и сформулировать практические рекомендации по ее решению или облегчению ее последствий. Все проекты должны быть созданы студентами и реализовываться под их руководством. Каждая школ или колледж UWC может подать только одну заявку на участие в конкурсе.
Дополнительную информацию о «Гуманитарном проекте «Аврора» для школ и колледжей UWC» можно найти здесь.
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