Рубен Варданян: Стараемся найти верную формулу «Авроры»

Ереван/Медиамакс/. Соучредитель международной гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян заявил, что опыт двух лет показал, что у «Авроры» есть богатое содержание, которое можно использовать шире.

Об этом он отметил в интервью телеканалу Армения, полная версия которого размещена в сети.



Рубен Варданян отметил, что оценивая ошибки и успехи, им удается найти верный путь, чтобы двигаться вперед.



«Мы поняли, что проводить лишь одно большое мероприятие неправильно. Необходимо проводить больше мероприятий в разных странах. Мы подходим к этому вопросу осторожно, поскольку для некоторых людей неприемлемы размах премии и тот уровень, на котором мы проводим «Аврору». Одни спрашивают: «Почему мероприятие не совсем армянское?», другие утверждают, что оно «очень армянское». Мы пытаемся сохранить баланс, найти верную формулу, которая позволит нам продвигать проект таким образом, чтобы люди говорили не о форме, а о содержании»,- объяснил Рубен Варданян.



С этой целью решено проводить обсуждения «Диалоги Авроры» (Aurora Dialogues) не только в Ереване, но и в разных странах и городах. Первое такое мероприятие состоялось в декабре 2017 года в Берлине на тему «Миллионы в движении – время развития и интеграции».



Общество | 2017-12-11 15:10:34 На «Диалогах Авроры» обсуждались пути преодоления миграционного кризиса