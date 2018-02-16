Рубен Варданян: Стараемся найти верную формулу «Авроры»

Ереван/Медиамакс/. Соучредитель международной гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян заявил, что опыт двух лет показал, что у «Авроры» есть богатое содержание, которое можно использовать шире.
Об этом он отметил в интервью телеканалу Армения, полная версия которого размещена в сети.
Рубен Варданян отметил, что оценивая ошибки и успехи, им удается найти верный путь, чтобы двигаться вперед.
«Мы поняли, что проводить лишь одно большое мероприятие неправильно. Необходимо проводить больше мероприятий в разных странах. Мы подходим к этому вопросу осторожно, поскольку для некоторых людей неприемлемы размах премии и тот уровень, на котором мы проводим «Аврору». Одни спрашивают: «Почему мероприятие не совсем армянское?», другие утверждают, что оно «очень армянское». Мы пытаемся сохранить баланс, найти верную формулу, которая позволит нам продвигать проект таким образом, чтобы люди говорили не о форме, а о содержании»,- объяснил Рубен Варданян.
С этой целью решено проводить обсуждения «Диалоги Авроры» (Aurora Dialogues) не только в Ереване, но и в разных странах и городах. Первое такое мероприятие состоялось в декабре 2017 года в Берлине на тему «Миллионы в движении – время развития и интеграции».
«Для Германии этот вопрос очень важен. Они весьма обеспокоены тем, что происходит сегодня в Германии и Европе, и для них было весьма удивительно, что армяне хотят проводить обсуждения по этой теме. Мы долго беседовали о весьма сложных вопросах».
Одним из важных достижений инициативы Рубен Варданян считает исследование Гуманитарный Индекс «Авроры», которое позволяет понять, как люди в разных странах воспринимают гуманитарные вопросы.
Важная часть миссии «Авроры», по мнению Варданяна, только начинается.
«Не будем забывать, что лауреат «Авроры» предоставляет призовую сумму организациям, которые, в свою очередь, направляют ее на разные инициативы. У нас уже есть реализованные проекты в 14 странах. Это очень важно».
Отвечая на вопрос, собираются ли организаторы вовлекать в инициативу новых звезд масштаба Джорджа Клуни, которые помогут привлечь внимание международных СМИ, Рубен Варданян ответил, что они придает огромную важность участию Джорджа и Амаль Клуни, но главная цель - привлечь внимание мира к героям «Авроры».
«С одной стороны очень важно, что Джордж Клуни приехал и принял участие в мероприятии, но иногда личность Клуни, то, что он говорит и чем занимается, для журналистов важнее содержания мероприятия. Важно, чтобы СМИ и общество акцентировали внимание на наших героях. Мы должны постараться лучше понять, что движет такими людьми, как Том Катена или Маргарит Баранкице, которые рискуют жизнью и совершают удивительные и важные для мира дела»,- отметил соучредитель «Авроры».
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