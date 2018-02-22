«Аврора-2018» пройдет в «полном символизма месте»

Ереван/Медиамакс/. В этом году церемония вручения «Авроры» пройдет в «полном символизма месте».

Об этом заявил соучредитель международной гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян.



«В течение первых двух лет мы всячески старались вывести деятельность «Авроры» на мировой уровень. Мы привлекали лидеров и выдающихся деятелей со всего мира в отборочную комиссию премии «Аврора», мы приглашали их на церемонии вручения премии, соединившие в себе важнейшие общечеловеческие ценности и армянское наследие, мы предлагали им принять участие в обсуждении насущных проблем, от решения которых зависит будущее всего человечества».



«Сейчас, на третьем году существования инициативы, программы «Авроры» охватывают почти все континенты, а церемония вручения премии пройдет в совершенно особом, полном символизма месте, и будет в полной мере отражать это глобальное присутствие»,- отметил Рубен Варданян.