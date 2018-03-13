MaxMonitor Ratings: НАТО vs ОДБК в армянских интернет-медиа

Ереван/Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки медиа MaxMonitor отныне будет ежемесячно представлять картину освещения деятельности НАТО и ОДБК в армянском медиаполе в контексте связей с Арменией.
По итогам мониторинга 130 информационных сайтов за февраль 2018 года, СМИ чаще касались деятельности НАТО.
Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.
Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют положительные, нейтральные и негативные упоминания.
Данные за февраль 2018 года доступны в нижеприведенной таблице.
Следует отметить, что для анализа отбирались только публикации, прямо или косвенно связанные с Арменией.
Система Maxmonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
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