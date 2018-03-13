MaxMonitor Ratings: НАТО vs ОДБК в армянских интернет-медиа

Ереван/Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки медиа MaxMonitor отныне будет ежемесячно представлять картину освещения деятельности НАТО и ОДБК в армянском медиаполе в контексте связей с Арменией.



По итогам мониторинга 130 информационных сайтов за февраль 2018 года, СМИ чаще касались деятельности НАТО.



Общество | 2018-03-07 17:29:06 MaxMonitor Ratings: ЕС «побеждает» ЕАЭС