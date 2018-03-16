Армен Саргсян встретился с членами East-West Institute

Ереван /Медиамакс/. Избранный президент Армении Армен Саргсян встретился в Нью-Йорке с членами неправительственной организации East-West Institute.

«В ходе беседы обсуждались вопросы, касающиеся реализации совместных программ в Армении»,- сообщают из офиса Армена Саргсяна.



Здесь также отметили, что организация East-West Institute основана в 1980 году. В фокусе деятельности организации находятся современные вызовы, подрывающие стабильность в разных частях мира.



Армен Саргсян с 2008 года занимает должность вице-президента института.



Почетными президентами и директорами института в разное время были бывший президент Финляндии Марти Ахтисари, бывший президент Румынии Эмиль Константинеску, бывший вице-премьер и министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер.