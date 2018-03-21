В Садах Ватикана установлен памятник Григору Нарекаци

Ереван/Медиамакс/. Сегодня в Садах Ватикана завершились работы по установке отлитого в Чехии 2-метрового бронзового памятника Григору Нарекаци.

Об этом сообщил сегодня посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.



Он напомнил, что во время визита Папы Римского Франциска в Армению в июне 2016 года президент Армении Серж Саргсян подарил Его Святейшеству макет памятника Григору Нарекаци в качестве символа паломничества Папы в первую христианскую страну.



«Подарив памятник, президент выразил надежду, что его большой вариант в будущем будет установлен в Ватикане. Его Святейшеству понравился памятник, и он одобрил идею.



Вскоре творческая группа во главе с народным художником Армении, автором памятника Нарекаци Давидом Ереванци приступила к делу. Архитектор Микаел Асратян и руководитель проекта Вардан Карапетян активно вовлеклись в работы по созданию памятника, а мой друг Артур Джанибекян стал вторым донором проекта»,- отметил Микаел Минасян.