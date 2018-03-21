1330 просмотров

В Садах Ватикана установлен памятник Григору Нарекаци



Ереван/Медиамакс/. Сегодня в Садах Ватикана завершились работы по установке отлитого в Чехии 2-метрового бронзового памятника Григору Нарекаци.

Об этом сообщил сегодня посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.

Он напомнил, что во время визита Папы Римского Франциска в Армению в июне 2016 года президент Армении Серж Саргсян подарил Его Святейшеству макет памятника Григору Нарекаци в качестве символа паломничества Папы в первую христианскую страну.

«Подарив памятник, президент выразил надежду, что его большой вариант в будущем будет установлен в Ватикане. Его Святейшеству понравился памятник, и он одобрил идею.

Вскоре творческая группа во главе с народным художником Армении, автором памятника Нарекаци Давидом Ереванци приступила к делу. Архитектор Микаел Асратян и руководитель проекта Вардан Карапетян активно вовлеклись в работы по созданию памятника, а мой друг Артур Джанибекян стал вторым донором проекта»,- отметил Микаел Минасян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Март 21, 2018 17:27
В Садах Ватикана установлен памятник Григору Нарекаци

Общество | Март 21, 2018 16:41
«Авроре» предстоит долгий путь, заявил Варданян

Политика | Март 21, 2018 12:47
Грайр Товмасян возглавит Конституционный суд
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018