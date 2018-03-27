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Посольство Германии больше не будет выдавать Шенгенские визы



Ереван /Медиамакс/. С 3 апреля 2018 года посольство Германии больше не будет принимать заявки на получение Шенгенской визы.

В посольстве сообщают, что с 3 апреля заявки на Шенгенскую визу для Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Австрии и Швеции будет рассматривать отдельная обслуживающая компания – VisaMetric.

28 марта состоится пресс-конференция, на которой посол Германии в Армении Матиас Кислер, руководитель отдела виз посольства Александр Бартольд и координатор компании VisaMetric представят новый порядок подачи заявок на Шенгенскую визу и разъяснят подробности и особенности выдачи виз.

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