Посольство Германии больше не будет выдавать Шенгенские визы

Ереван /Медиамакс/. С 3 апреля 2018 года посольство Германии больше не будет принимать заявки на получение Шенгенской визы.

В посольстве сообщают, что с 3 апреля заявки на Шенгенскую визу для Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Австрии и Швеции будет рассматривать отдельная обслуживающая компания – VisaMetric.



28 марта состоится пресс-конференция, на которой посол Германии в Армении Матиас Кислер, руководитель отдела виз посольства Александр Бартольд и координатор компании VisaMetric представят новый порядок подачи заявок на Шенгенскую визу и разъяснят подробности и особенности выдачи виз.