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Готовится конференция, посвященная опыту Спитакского землетрясения


Фото: Пресс-служба МЧС Армении


Ереван /Медиамакс/. Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян и президент Национальной академии наук Радик Мартиросян обсудили сегодня подготовку международной конференции «Спитакское землетрясение: 30 лет спустя. Опыт и перспективы».

В МЧС отметили, что цель конференции – объединить ученых, чтобы поделиться опытом и обсудить инновации и новые вызовы.

Давид Тоноян подчеркнул, что важность и основной посыл мероприятия заключаются в том, что армянский народ не только помнит разрушительное землетрясение и чтит память погибших, но и смотрит вперед.

«Невозможно представить снижение рисков стихийный бедствий без науки, поэтому министерство по чрезвычайным ситуациям готово сотрудничать с Национальной академией наук в расширенных форматах»,- отметил Давид Тоноян.

Проведение международной конференции запланировано на 3-7 декабря текущего года.

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