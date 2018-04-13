В Тавуше от взрыва мины пострадали три человека

Ереван /Медиамакс/. Вчера днем три жителя села Айгедзор Тавушского марза с целью сбора трав прошли на территорию между боевыми позициями одной из воинских частей минобороны Армении, где сработало взрывное устройство, в результате чего жители получили ранения.

Следственный комитет Армении сообщает, что одному из пострадавших ампутировали правую руку, а двум другим – левую стопу.



В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по 2-й части 376-й статьи уголовного кодекса Армении: халатное отношение к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.