В апреле Пашинян опередил Саргсяна по количеству упоминаний

Ереван/Медиамакс/. В апреле разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor продолжили отслеживать объемы освещения в онлайн медиа Армении следующих политиков: Никол Пашинян, Серж Саргсян, Армен Саргсян, Карен Карапетян, Тарон Маргарян, Виген Саргсян, Левон Тер-Петросян и Гагик Царукян.

В отчетном месяце в связи с политическими событиями был зафиксирован беспрецедентный рост упоминаний некоторых политиков.

В апреле 2018 года по итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых упоминаемых политических деятелей выглядит так:

1.Никол Пашинян: 21 345 публикаций (в марте 2018 г. – 2 341 публикация):

2.Серж Саргсян: 20 332 публикации (в марте 2018 г. – 9 816 публикаций):

3.Карен Карапетян: 8 237 публикаций (в марте 2018 г. – 4 034 публикации):

Фото: Медиамакс

Система MaxMonitor отдельно анализирует публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и составляет качественные показатели.

Специалисты MaxMonitor за это время проанализировали в общей сложности 10 500 статей, в которых тем или иным образом упоминались перечисленные политические деятели.

Фото: Медиамакс

В начале месяца представители СМИ, различные общественные и политические деятели выражались о начатой Николом Пашиняном кампании «Сделай шаг» и акции «Отвергни Сержа» нейтрально и с определенными оговорками.

Объемы освещения резко выросли после 17 апреля, когда инициатива стала набирать обороты и трансформировалась во всенародное движение. Одновременно в СМИ увеличилось количество положительных публикаций о Николе Пашиняне.

Ниже представлено распределение позитивных, нейтральных и негативных упоминаний о политических деятелях:

Политический деятель Позитивная Нейтральная Негативная Серж Саргсян 1150 3726 542 Никол Пашинян 1197 3853 328 Карен Карапетян 786 1261 65 Армен Саргсян 866 873 5 Виген Саргсян 134 263 11 Гагик Царукян 35 155 0 Левон Тер-Петросян 28 134 6 Тарон Маргарян 56 94 7

Большая часть публикаций с негативной оценкой Никола Пашиняна сложилась на основе заявлений Полиции, в которых говорилось, что организованные Николом Пашиняном митинги «несанкционированы» и сопровождаются «противозаконными действиями».

Большая часть негативных упоминаний о третьем президенте Армении – статьи, критикующие его деятельность и оценки активистов движения.

Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.