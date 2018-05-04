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В апреле Пашинян опередил Саргсяна по количеству упоминаний


Фото: Photolure

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс


Ереван/Медиамакс/. В апреле разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor продолжили отслеживать объемы освещения в онлайн медиа Армении следующих политиков: Никол Пашинян, Серж Саргсян, Армен Саргсян, Карен Карапетян, Тарон Маргарян, Виген Саргсян, Левон Тер-Петросян и Гагик Царукян. 

 

В отчетном месяце в связи с политическими событиями был зафиксирован беспрецедентный рост упоминаний некоторых политиков. 

 

В апреле 2018 года по итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых упоминаемых политических деятелей выглядит так:

 

1.Никол Пашинян:  21 345 публикаций (в марте 2018 г. –  2 341 публикация):

2.Серж Саргсян:  20 332  публикации (в марте 2018 г. – 9 816 публикаций):

3.Карен Карапетян:  8 237 публикаций (в марте 2018 г. – 4 034 публикации):

 

Фото: Медиамакс

 

Система MaxMonitor отдельно анализирует публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и составляет качественные показатели. 

 

Специалисты MaxMonitor за это время проанализировали в общей сложности 10 500 статей, в которых тем или иным образом упоминались перечисленные политические деятели. 

 

Фото: Медиамакс

 

В начале месяца представители СМИ, различные общественные и политические деятели выражались о начатой Николом Пашиняном кампании «Сделай шаг» и акции «Отвергни Сержа» нейтрально и с определенными оговорками. 

 

Объемы освещения резко выросли после 17 апреля, когда инициатива стала набирать обороты и трансформировалась во всенародное движение. Одновременно в СМИ увеличилось количество положительных публикаций о Николе Пашиняне. 

 

Ниже представлено распределение позитивных, нейтральных и негативных упоминаний о политических деятелях:

 

Политический деятель

Позитивная

Нейтральная

Негативная

Серж Саргсян

1150

3726

542

Никол Пашинян

1197

3853

328

Карен Карапетян

786

1261

65

Армен Саргсян

866

873

5

Виген Саргсян

134

263

11

Гагик Царукян

35

155

0

Левон Тер-Петросян

28

134

6

Тарон Маргарян

56

94

7

 

Большая часть публикаций с негативной оценкой Никола Пашиняна сложилась на основе заявлений Полиции, в которых говорилось, что организованные Николом Пашиняном митинги «несанкционированы» и сопровождаются «противозаконными действиями». 

 

Большая часть негативных упоминаний о третьем президенте Армении – статьи, критикующие его деятельность и оценки активистов движения. 

 

Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства. 

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