В апреле Пашинян опередил Саргсяна по количеству упоминаний

Ереван/Медиамакс/. В апреле разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor продолжили отслеживать объемы освещения в онлайн медиа Армении следующих политиков: Никол Пашинян, Серж Саргсян, Армен Саргсян, Карен Карапетян, Тарон Маргарян, Виген Саргсян, Левон Тер-Петросян и Гагик Царукян.
В отчетном месяце в связи с политическими событиями был зафиксирован беспрецедентный рост упоминаний некоторых политиков.
В апреле 2018 года по итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых упоминаемых политических деятелей выглядит так:
1.Никол Пашинян: 21 345 публикаций (в марте 2018 г. – 2 341 публикация):
2.Серж Саргсян: 20 332 публикации (в марте 2018 г. – 9 816 публикаций):
3.Карен Карапетян: 8 237 публикаций (в марте 2018 г. – 4 034 публикации):
Система MaxMonitor отдельно анализирует публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и составляет качественные показатели.
Специалисты MaxMonitor за это время проанализировали в общей сложности 10 500 статей, в которых тем или иным образом упоминались перечисленные политические деятели.
В начале месяца представители СМИ, различные общественные и политические деятели выражались о начатой Николом Пашиняном кампании «Сделай шаг» и акции «Отвергни Сержа» нейтрально и с определенными оговорками.
Объемы освещения резко выросли после 17 апреля, когда инициатива стала набирать обороты и трансформировалась во всенародное движение. Одновременно в СМИ увеличилось количество положительных публикаций о Николе Пашиняне.
Ниже представлено распределение позитивных, нейтральных и негативных упоминаний о политических деятелях:
Политический деятель
Позитивная
Нейтральная
Негативная
Серж Саргсян
1150
3726
542
Никол Пашинян
1197
3853
328
Карен Карапетян
786
1261
65
Армен Саргсян
866
873
5
Виген Саргсян
134
263
11
Гагик Царукян
35
155
0
Левон Тер-Петросян
28
134
6
Тарон Маргарян
56
94
7
Большая часть публикаций с негативной оценкой Никола Пашиняна сложилась на основе заявлений Полиции, в которых говорилось, что организованные Николом Пашиняном митинги «несанкционированы» и сопровождаются «противозаконными действиями».
Большая часть негативных упоминаний о третьем президенте Армении – статьи, критикующие его деятельность и оценки активистов движения.
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
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