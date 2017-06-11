13 мгновений «Авроры-2017»

28 мая в Ереване прошла вторая церемония вручения международной гуманитарной премии «Аврора».
Медиамакс совместно с «Авророй» представляет 13 мгновений церемонии и предшедствовавших ей мероприятий.
Фото: «Аврора»
Рано утром 28 мая основатели «Авроры» Вардан Грегорян, Рубен Варданян и Нубар Афеян собираются у Матенадарана, чтобы встретить членов Отборочной комиссии.
Фото: «Аврора»
Члены Отборочной комиссии направляются выбирать лауреата «Авроры-2017».
Фото: «Аврора»
Лауреат «Авроры-2016» Маргарит Баранкице и известный американский дипломат Эдвард Джереджян на официальном приеме.
Фото: «Аврора»
Будущий лауреат «Авроры-2017» Том Катена и студентка колледжа UWC Dilijan.
Фото: «Аврора»
Автор фильмов о номинантах «Авроры-2017» Андрей Лошак на официальном приеме.
Фото: «Аврора»
Легендарный герой Шаварш Карапетян - один из самых любимых гостей «Авроры».
Фото: «Аврора»
Кажется, генеральный директор ВиваСелл-МТС Ральф Йирикян делает селфи.
Фото: «Аврора»
Все гости «Авроры» хотят сфотографироваться с Генрихом Мхитаряном. Даже глава Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян вынужден ждать.
Фото: «Аврора»
Вот настал и его черед.
Фото: «Аврора»
Пока гости общаются в фойе, члены художественного совета «Авроры» Салпи Казарян и Артур Джанибекян следят за подготовкой церемонии.
Фото: «Аврора»
Продюсер церемонии Александр Ревзин и Рубен Варданян вносят последние коррективы.
Фото: «Аврора»
Сейчас уже и Рубен Варданян может пообщаться с Генрихом Мхитаряном.
Фото: «Аврора»
Двое преданных армян: Рубен Варданян и Вардан Грегорян.
Фото: «Аврора»
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.