13 мгновений «Авроры-2017»

28 мая в Ереване прошла вторая церемония вручения международной гуманитарной премии «Аврора».



Медиамакс совместно с «Авророй» представляет 13 мгновений церемонии и предшедствовавших ей мероприятий.



Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»