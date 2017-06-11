exclusive
3232 просмотров

13 мгновений «Авроры-2017»


Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»


28 мая в Ереване прошла вторая церемония вручения международной гуманитарной премии «Аврора».

Медиамакс совместно с «Авророй» представляет 13 мгновений церемонии и предшедствовавших ей мероприятий.

Фото: «Аврора»


Рано утром 28 мая основатели «Авроры» Вардан Грегорян, Рубен Варданян и Нубар Афеян собираются у Матенадарана, чтобы встретить членов Отборочной комиссии.

Фото: «Аврора»


Члены Отборочной комиссии направляются выбирать лауреата «Авроры-2017».

Фото: «Аврора»


Лауреат «Авроры-2016» Маргарит Баранкице и известный американский дипломат Эдвард Джереджян на официальном приеме.

Фото: «Аврора»


Будущий лауреат «Авроры-2017» Том Катена и студентка колледжа UWC Dilijan.

Фото: «Аврора»


Автор фильмов о номинантах «Авроры-2017» Андрей Лошак на официальном приеме.

Фото: «Аврора»


Легендарный герой Шаварш Карапетян - один из самых любимых гостей «Авроры».

Фото: «Аврора»


Кажется, генеральный директор ВиваСелл-МТС Ральф Йирикян делает селфи.

Фото: «Аврора»


Все гости «Авроры» хотят сфотографироваться с Генрихом Мхитаряном. Даже глава Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян вынужден ждать.

Фото: «Аврора»


Вот настал и его черед.

Фото: «Аврора»


Пока гости общаются в фойе, члены художественного совета «Авроры» Салпи Казарян и Артур Джанибекян следят за подготовкой церемонии.

Фото: «Аврора»


Продюсер церемонии Александр Ревзин и Рубен Варданян вносят последние коррективы.

Фото: «Аврора»


Сейчас уже и Рубен Варданян может пообщаться с Генрихом Мхитаряном.

Фото: «Аврора»


Двое преданных армян: Рубен Варданян и Вардан Грегорян.

Фото: «Аврора»

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.


Специальные репортажи | Июнь 11, 2017 09:55
13 мгновений «Авроры-2017»

Специальные репортажи | Июнь 8, 2017 16:55
Том Катена и армянские врачи глазами Вардана Ованнисяна

Специальные репортажи | Февраль 18, 2017 16:57
#tobeamuse: Музы Климта и Пикассо получают вторую жизнь

Специальные репортажи | Январь 13, 2017 18:05
«Таинственная четверка», Генрих Мхитарян и… Обама

Специальные репортажи | Декабрь 7, 2016 10:22
Голландская сказка Артура из Ленинакана и возвращение в умирающий СССР
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017