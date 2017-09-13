Турция пытается сжечь мосты с ЕС, заявил Юнкер

Ереван /Медиамакс/. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Турция стремительно отдаляется от Евросоюза, пытаясь сжечь все мосты, но Европа оставляет дверь открытой для турецкого народа.

Как сообщает ТАСС, Юнкер сказал об этом, выступая с ежегодным посланием к депутатам Европарламента в Страсбурге.



«Турция стремительно отдаляется от ЕС, гигантскими шагами», - заявил он.



Юнкер также подверг критике преследования журналистов турецкими властями, потребовав освободить европейских репортеров, задержанных в Турции.



«Я обращаюсь с призывом к турецким властям: освободите наших журналистов, и не только наших. Прекратите оскорблять наших руководителей, называя их фашистами и нацистами», - указал он.