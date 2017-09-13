853 просмотров

Турция пытается сжечь мосты с ЕС, заявил Юнкер


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Турция стремительно отдаляется от Евросоюза, пытаясь сжечь все мосты, но Европа оставляет дверь открытой для турецкого народа.

Как сообщает ТАСС, Юнкер сказал об этом, выступая с ежегодным посланием к депутатам Европарламента в Страсбурге.

«Турция стремительно отдаляется от ЕС, гигантскими шагами», - заявил он.

Юнкер также подверг критике преследования журналистов турецкими властями, потребовав освободить европейских репортеров, задержанных в Турции.

«Я обращаюсь с призывом к турецким властям: освободите наших журналистов, и не только наших. Прекратите оскорблять наших руководителей, называя их фашистами и нацистами», - указал он.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 13, 2017 16:11
Армяно-израильские связи укрепляются, заявил Налбандян

В мире | Сентябрь 13, 2017 13:51
Турция пытается сжечь мосты с ЕС, заявил Юнкер

В мире | Сентябрь 13, 2017 13:46
Габриэль обвинил Эрдогана в создании из Германии «образа врага»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017