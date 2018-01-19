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Представлен проект новой сети общественного транспорта Еревана


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Сегодня состоялось первое заседание профессиональной рабочей группы мэрии города Ереван по реформам общественного транспорта.

Согласно сообщению мэрии, руководитель рабочей группы, заместитель мэра Еревана Ваге Никоян представил проект новой сети общественного транспорта, разработанный консалтинговой компанией WYG.

По новому проекту предполагается в три раза сократить количество функционирующих транспортных средств и линий. При этом вместо 115 будут действовать 42 маршрута, а вместо 2039 транспортных средств – 939. Согласно логике новой сети, транспортные средства, в отличие от действующей системы, будут функционировать по принципу взаимодополнения.

«Представленным проектом будут исключены повторяющиеся маршруты. В то же время транспортные средства в равной степени будут доступны во всех частях столицы. Стоит также отметить, что при проектировании новой сети действующие маршруты не были взяты за основу»,- отметил Ваге Никоян.

Согласно проекту, новая сеть предназначена для единой интегрированной системы автобусов, троллейбусов и метро и исключает эксплуатацию микроавтобусов. Кроме того, был учтен ряд нормативов, касающихся пропускных  и технических возможностей дорог и остановок, пассажиропотоков и частоты прибытия транспортных средств.

Профессионально обоснованное проектирование сети общественного транспорта в Армении реализовано впервые.

После профессионального изучения и окончательного утверждения новой сети последует широкое информирование общественности.

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