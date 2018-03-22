5/10/15: Ошибка Китовани, коалиция, Гулиев против Сезера

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 19-25 МАРТА 2003 ГОДА



Как ошибался Китовани



19 марта бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани заявил, что открытие железнодорожного сообщения по абхазскому участку может быть «выгодно только Армении».



Джаба Иоселиани и Тенгиз Китовани (справа) Фото: RIA Novosti/Igor Mihalev

Ахмед Сезер и Ильхам Алиев в 2003 году Фото: REUTERS

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 19-25 МАРТА 2008 ГОДА

Главы четырех партий 21 марта 2008 года Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 19-25 МАРТА 2013 ГОДА