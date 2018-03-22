5/10/15: Ошибка Китовани, коалиция, Гулиев против Сезера

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 19-25 МАРТА 2003 ГОДА
Как ошибался Китовани
19 марта бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани заявил, что открытие железнодорожного сообщения по абхазскому участку может быть «выгодно только Армении».
Фото: RIA Novosti/Igor Mihalev
«Влиятельная зарубежная армянская диаспора оказывает воздействие на президента Грузии Шеварднадзе, и ему придется согласиться возобновить железнодорожное сообщение через Абхазию», - говорил Тенгиз Китовани в интервью агентству Прайм-Ньюс.
Война в Ираке
«В Армении с тревогой следят за последними развитиями вокруг Ирака», - заявила 20 марта официальный представитель МИД Армении Дзюник Агаджанян. «Мы надеемся, что военные действия не приведут к гуманитарной и экологической катастрофе», - говорилось в ее заявлении.
Дзюник Агаджанян заявила, что «Армения крайне обеспокоена судьбой армянской общины Ирака и готова всеми возможными средствами быть полезной ее представителям».
22 марта Дзюник Агаджанян заявила, что Армения не рассматривает вопроса о прекращении отношений с посольством Ирака в Ереване. Так она прокомментировала
заявление представителя Госдепартамента США Ричарда Баучера, призвавшего все страны прекратить отношения с дипломатическими представительствами Ирака.
Гулиев против Сезера
Министр иностраннных дел Азербайджана Вилаят Гулиев заявил 25 марта, что официальный Баку расценивает поздравление президента Турции Ахмеда Сезера, направленное Роберту Кочаряну в связи с его переизбранием его на пост президента Армении, как «непонятный жест».
Фото: REUTERS
«Возможно, руководство Турции направило поздравления, исходя из правил протокола. Но это все равно остается для нас непонятным. Кочарян участвовал в оккупации азербайджанских земель, в массовом уничтожении тысяч наших сограждан»,- заявил Вилаят Гулиев.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 19-25 МАРТА 2008 ГОДА
Признание НКР не исключено
Президент Армении Роберт Кочарян не исключил 20 марта, что если Азербайджан продолжит свои неконструктивные шаги, «Армения признает независимость Нагорно-Карабахской Республики и подпишет с ней соглашение о совместной обороне».
Так он прокомментировал последние действия Баку - принятие резолюции по Нагорному Карабаху в Генеральной Ассамблее ООН, критику в адрес Минской группы ОБСЕ и попытки добиться приостановления ее деятельности.
«На мой взгляд, причина всех этих шагов - в провозглашении независимости Косово, вызвавшем чрезвычайное беспокойство в Баку», - сказал президент Армении.
Коалиция
Республиканская партия Армении (РПА), партии «Оринац еркир» (ПОЕ), «Процветающая Армения» (ППА) и «Дашнакцутюн» подписали 21 марта в Ереване четырехстороннее соглашение об образовании политической коалиции.
Фото: Фотолур
Лидер РПА, президент Армении Серж Саргсян назвал подписанное соглашение «беспрецедентным» и заявил, что «целью создания политической коалиции является реализация в Армении масштабных и серьезнейших реформ».
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 19-25 МАРТА 2013 ГОДА
Интронизация Папы Римского
Президент Армении Серж Саргсян присутствовал 19 марта на церемонии интронизации новоизбранного Папы Римского Франциска в Ватикане.
Фото: REUTERS
Президент Армении поздравил Его Святейшество с избранием и принятием миссии духовного лидера католического мира. Он засвидетельствовал, что престол Святого Петра занимает друг армянского народа, который хорошо знаком с армянской культурой и историей, о чем он многократно свидетельствовал в течение своей деятельности в Аргентине.
Расширить применение «Арменикума»
25 марта министр здравоохранения Дереник Думанян заявил, что необходимо провести работы по расширению рамок применения лекарственного средства «Арменикум».
Министр поручил создать профессиональную комиссию, суммировать результаты всех сделанных до сих пор клинических исследований, сравнить их с подобными лекарствами на зарубежном рынке, составив четкую программу и план действий. Дереник Думанян предложил на начальном этапе выполнять дальнейшие научные и клинические исследования «Арменикума» в качестве антивирусного и иммунорегулирующего средства.
В настоящее время стоит вопрос о закрытии центра «Арменикум».
Ара Тадевосян
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