Инвесторы заинтересованы проектом образовательного кластера в Дилижане

Ереван /Медиамакс/. Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян сказал сегодня, что создание нового образовательного кластера в Дилижане является первой серьезной попыткой формирования кластеров, которая может стать образцовым прецедентом для запланированного создания университетских сетей.



Министр сказал об этом на очередной встрече межведомственной рабочей группы по созданию образовательного кластера в Дилижане.



«Наша задача на данном этапе – направить процесс в правильное русло, разработать конкретную методику, обеспечить правовое поле и перейти к организации практической части программы», - отметил Левон Мкртчян. Он подчеркнул, что это будет открытая платформа для новейших образовательных идей и инициатив, и инвестировать в нее смогут все желающие.



Председатель Совета управляющих колледжа UWC Dilijan, соучредитель фонда IDeA Вероника Зонабенд отметила, что некоторые инвесторы и доноры уже проявляют серьезный интерес к проекту.