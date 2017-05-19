Налбандян приветствовал «нестандартное» заявление посредников

Ереван /Медиамакс/. И.о. главы МИД Армении Эдвард Налбандян на встрече с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом сказал, что Армения всегда призывает сопредседателей указывать сторону, нарушающую режим прекращения огня.

«Отклоняя создание механизмов расследования, Азербайджан хочет избежать ответственности за периодические нарушения режима прекращения огня, однако во вчерашнем нестандартном заявлении сопредседателей четко указывается виновная сторона», - подчеркнул Эдвард Налбандян.



Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что Баку делает все возможное, чтобы нарушить мирный процесс.



«Идя наперекор постоянным требованиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и мировой общественности, Азербайджан продолжает грубейшим образом нарушать бессрочные трехсторонние соглашения о прекращении огня»,- сказал исполняющий обязанности главы МИД Армении.