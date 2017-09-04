Давид Тоноян: Люди нам верят

4 сентября армянские спасатели празднуют свой профессиональный праздник. Медиамакс беседует с министром по чрезвыйчайным ситуациям Армении Давидом Тонояном.



- Господин Тоноян, больше полугода вы занимаете пост министра по чрезвычайным ситуациям Армении. На мой взгляд, это достаточный срок для знакомства с системой и выявления ее сильных и слабых сторон.



- Отвечу в стиле Эзопа: наша сильная сторона - это кадры, слабая сторона - снова кадры.



У нас есть высококвалифицированные, знающие и преданные кадры во всех сферах. Есть и слабые кадры, которые уже понимают, что в нашей системе им нет места. Самый целенаправленный путь работы с кадрами – это прогрессивные реформы системы, которые обусловлены вызовами времени и являются частью актуальной повестки правительства Армении.



Пусть не прозвучит амбициозно, но одной из наших сильных сторон является формирование культуры доверия среди нашего населения. Люди верят нам, доверяют номеру 911. Не случайно, что в первом полугодии 2017 года службой 911 было получено более 1 млн 55 тысяч вызовов, ни один из которых не остался без ответа.



Кстати, одним из факторов проведения структурных реформ является то, что некоторые подразделения не только дублируют функции друг друга, но и ведут несогласованную деятельность. Естественно, такие подразделения подлежат срочным реформам.



- Создается впечатление, что Вы намерены расширить укоренившиеся представления об МЧС как в основном о реактивном ведомстве и создаете основы для его трансформации в проактивную структуру.



- Наше реагирование на чрезвычайные ситуации имеет следующую картину: снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации, оценка возникшей ситуации, предотвращение, предупреждение, устранение последствий. Иначе говоря, внедрена новая культура управления – система управления бедствиями (снижение риска, противостояние, устранение последствий), которая постепенно переводится на основы электронного управления.



Давид Тоноян Фото: МЧС Армении

Давид Тоноян Фото: МЧС Армении

Давид Тоноян Фото: МЧС Армении

Давид Тоноян Фото: МЧС Армении