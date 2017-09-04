Давид Тоноян: Люди нам верят

4 сентября армянские спасатели празднуют свой профессиональный праздник. Медиамакс беседует с министром по чрезвыйчайным ситуациям Армении Давидом Тонояном.
- Господин Тоноян, больше полугода вы занимаете пост министра по чрезвычайным ситуациям Армении. На мой взгляд, это достаточный срок для знакомства с системой и выявления ее сильных и слабых сторон.
- Отвечу в стиле Эзопа: наша сильная сторона - это кадры, слабая сторона - снова кадры.
У нас есть высококвалифицированные, знающие и преданные кадры во всех сферах. Есть и слабые кадры, которые уже понимают, что в нашей системе им нет места. Самый целенаправленный путь работы с кадрами – это прогрессивные реформы системы, которые обусловлены вызовами времени и являются частью актуальной повестки правительства Армении.
Пусть не прозвучит амбициозно, но одной из наших сильных сторон является формирование культуры доверия среди нашего населения. Люди верят нам, доверяют номеру 911. Не случайно, что в первом полугодии 2017 года службой 911 было получено более 1 млн 55 тысяч вызовов, ни один из которых не остался без ответа.
Кстати, одним из факторов проведения структурных реформ является то, что некоторые подразделения не только дублируют функции друг друга, но и ведут несогласованную деятельность. Естественно, такие подразделения подлежат срочным реформам.
- Создается впечатление, что Вы намерены расширить укоренившиеся представления об МЧС как в основном о реактивном ведомстве и создаете основы для его трансформации в проактивную структуру.
- Наше реагирование на чрезвычайные ситуации имеет следующую картину: снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации, оценка возникшей ситуации, предотвращение, предупреждение, устранение последствий. Иначе говоря, внедрена новая культура управления – система управления бедствиями (снижение риска, противостояние, устранение последствий), которая постепенно переводится на основы электронного управления.
Фото: МЧС Армении
Кстати, в нашем реагировании произошло и содержательное изменение. Мы разворачиваем деятельность дифференцированно: уязвимые слои: дети, инвалиды, жители приграничных зон, участники Арцахской войны; бенефициары: общины, крупные населенные пункты, города и так далее. По всем указанным направлениям министерство реализует долгосрочные программы, в основном при финансировании международных организаций.
- В программе правительства указано, что в 2017-2020 гг. должна быть запущена единая система электронного управления по снижению рисков бедствий. Что из себя представляет эта система и как она будет работать?
- Единая система электронного управления МЧС Армении является одним из основных инструментов управления процессами в этой сфере, решения различных проблем и обеспечения эффективной деятельности в области чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Ее внедрение будет способствовать реализации Стратегической программы электронного управления и Национальной стратегии управления рисками бедствий, развитию сферы информационных технологий и осуществлению ряда других актуальных концептуальных и стратегических программ.
Система будет включать информационное пространство структурных, выделенных и территориальных подразделений МЧС Армении и будет иметь возможность сопряжения с действующими в других государственных органах системами автоматизированного управления. Она будет обладать необходимой степенью защиты, а гарантирующее ее деятельность и безопасность программное обеспечение будет осуществляться посредством лицензированных пакетов.
- В последние месяцы МЧС ведет активную работу в приграничных общинах, создавая опорные пункты гражданской обороны. Когда планируется завершение этого процесса?
- Эти работы ведутся согласно решению правительства Армении. Еще в 2015 году в составе управления ГО (Гражданской обороны) был создан Коллективный центр сил гражданской обороны. Одним из важнейших достижений последних трех лет является создание подразделений ГО в 11 приграничных общинах Тавушской области. Они были пополнены молодыми кадрами из этих общин. Эти опорные пункты созданы для защиты населения приграничных общин: тушения пожаров, проведения спасательных работ, охраны специальных объектов (водохранилища, родники, мосты), обнаружения заминированных территорий, установления отличительных знаков, организации контроля за территорией, содействия мероприятиям по эвакуации населения, оказания первой медицинской помощи пострадавшим на месте аварий и в уязвимых очагах. Проводимые в этом направлении работы будут носить продолжительный характер.
- В программе правительства указана разработка плана по управлению неконтролируемыми людскими потоками, возникшими вследствие крупных бедствий или военных действий. Можете представить контуры этого документа?
- Да, в соответствии с программой действий по реализации стратегии миграционной политики Армении на 2017-2021 гг. и пятилетней программой развития МЧС Армении планируется разработать «План действий по управлению миграционными потоками, возникшими в результате крупных бедствий или военных действий». Моим приказом учреждена рабочая группа, в которую вовлечены представители различных ведомств, а также международных организаций.
Задачей рабочей группы является разработка плана. Проведение первой встречи рабочей группы запланировано на сентябрь.
План будет состоять из 4 основных разделов, в которых будут представлены действия ведомств Армении по управлению миграционными потоками.
Уже ведутся работы в направлении реализации плана, в частности, Международная организация по миграции ООН и МЧС Армении недавно провели совместные учения в пограничном пропускном пункте Гогаван на тему «Управление миграционными потоками, возникшими в результате крупных бедствий или военных действий». На учениях в качестве наблюдателей участвовали наши грузинские коллеги.
На утверждение правительства Армении план планируется представить до конца 2018 года.
- Армяно-российский центр гуманитарного реагирования, по сути, единственная подобная структура в регионе. Что нужно сделать, чтобы он действительно приобрел региональное значение?
- Армяно-российский центр гуманитарного реагирования действительно является уникальной структурой. Он имеет подчеркнутые целевые задачи и достаточно выгодные тенденции перспективного развития. В соседних государствах уже слышны ревностные отзывы о региональной значимости центра. Однако нас больше интересуют наши решения в контексте функционирования центра. В случае намеченной оснащенности персоналом и техникой центр будет играть серьезную роль не только в нашем регионе, но и за его пределами.
- В последние месяцы Вы обсуждали перспективы сотрудничества со спецпредставителем генерального секретаря НАТО Джеймсом Аппатурайем, с представителями Евросоюза. Есть какие-либо практические договоренности?
- Сотрудничество МЧС Армении с НАТО осуществляется в рамках Программы действий индивидуального партнерства (ПДИП) Армения-НАТО, в формате «Партнерство во имя мира». На встречах с господином Аппатурайем, а также представителями «Программы развития оборонного образования» НАТО мы подчеркивали важность целей ПДИП особенно в сфере гражданской подготовки. С другой стороны, принятые в 2016 году на Варшавском саммите НАТО концепция и руководство по сопротивляемости представляют большой интерес. Учитывая важность повышения сопротивляемости для Армении и то, что работы по сотрудничеству в этом направлении ведутся НАТО и с государствами-партнерами, мы планируем углубить институциональные отношения с Североатлантическим альянсом в этой сфере. Стимулом для устойчивого развития этих отношений является также проведение совместных учений. Очередным подобным мероприятием станет полевое учение по управлению последствиями бедстий “Bosnia-Herzegovina 2017”, организованное Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC). Уверен, что команда МЧС Армении в очередной раз успешно выступит.
Фото: МЧС Армении
Также обсуждаем пути сотрудничества в сфере образования. Достигнуты договоренности по обеспечению возможностей прохождения спасательных, пожарных, касающихся управления бедствиями и других курсов в шведском образовательном центре SRTC, а также в подобных центрах в Чехии и Франции.
Также обсуждались возможности сотрудничества по созданию Центра отличия в Армении, а также возможного содействия и поддержки со стороны НАТО в стимулировании трансграничного сотрудничества.
Что касается Евросоюза, то сейчас первоочередное значение имеет подписание парафированного Всеобъемлющего соглашения между Арменией и ЕС, в рамках которого планируется отраслевое сотрудничество также с МЧС Армении.
Современные грани сотрудничества Армении с ЕС включают, кроме прочего, региональные проекты СРБ (Снижение рисков бедствий), реализуемые в рамках «Программы по предотвращению, повышению готовности и реагированию на природные и антропогенные катастрофы в регионе Восточного партнерства» (PPRD East) и Главным управлением Европейской комиссии по гражданской обороне и гуманитарной помощи (DIPECHO).
Планируем расширить сотрудничество МЧС Армении с ЕС в сфере уменьшения рисков природных и антропогенных бедствий, а также возможности трансграничного сотрудничества с Грузией и Ираном для повышения уровня сопротивляемости бедствиям в регионе.
- Господин министр, тема потерь урожая из-за града является одной из злободневных для Армении. Запущенные в последние годы различные противоградовые станции, кажется, неэффективны или малоэффективны. Вы говорили, что в 2018-2019 гг. создадите более эффективную противоградовую систему. Чем она отличается от действующей системы и каким будет механизм оценки ее эффективности?
- В настоящее время противоградное воздействие осуществляется газогенераторным методом. Внедренные в рамках госпрограммы газогенераторные станции в основном расположены на юго-западной границе республики и обеспечивают планируемую эффективность, а созданные без согласования с МЧС в хаотичном порядке станции не могут обеспечивать эффективную работу.
Фото: МЧС Армении
Что касается новой системы, то решением правительства Армении реализуется пилотная программа ракетной обороны, в рамках которой уже модернизирована и оцифрована Арагацотнская радиолокационная станция, будут размещены три новых ракетные станции.
Ракетные станции будут размещены в Армавирском и Арагацотнском марзах по принципу цепочки, чтобы обеспечить определенный оборонительный пояс, который составит 45.000 гектаров. Территория пократия ныне действующих 546 газогенераторных станций составляет около 50.000 гектаров.
После завершения работ и испытаний, предусмотренных пилотной программой, будет определена перспектива развития ракетной обороны на 2018-2019 гг. и представлена соотвествующая программа.
- Господин министр, каковы основные выводы, сделанные после пожара в Хосровском заповеднике? Какие краткосрочные и долгосрочные решения намечены?
- Некоторые выявленные проблемы уже решены, в частности, на территории заповедника обеспечена связь. Работы по тушению пожара усложнялись установившейся высокой температурой, сильным ветром во время пожара, сложным рельефом местности и отсутствием подъездных путей.
Фото: МЧС Армении
До многих очагов огня сложно было добраться даже пешком, не говоря уже о пожарной машине. Хосровский заповедник - это чувствительная экосистема, где нельзя совершать грубое вмешательство путем гидротехнических или дорожных инфраструктур. Исходя из усвоенных уроков, необходимо искать такие варианты, которые обеспечат высокую эффективность. В этом случае самым эффективным было привлечение единственного в своем роде самолета для тушения пожаров, что мы и сделали.
Ни одно государство не застраховано от пожаров и подобных бедствий. Другой вопрос, как им противостоять.
- Какие шаги можно предпринять на заводе «Наирит» и других подобных объектах для снижения рисков бедствий?
- На следующий день после пожара я созвал рабочее совещение с участием представителей международных структур и обратился к ним за предоставлением экспертной помощи, необходимой для решения проблемы утилизации отходов химических производств.
Фото: МЧС Армении
На встрече присутствовали представители Евросоюза, Всемирного банка и Программы развития ООН. Все они выразили готовность помочь нам и предоставить экспертов, которые в сжатые сроки вместе с учеными и специалистами из Армении и Диаспоры проведут оценку текущего состояния хранящихся на заводе химических веществ, после чего будет разработана широкомасштабная программа и начнется поиск необходимых средств для ее реализации.
С Давидом Тонояном беседовал Ара Тадевосян
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