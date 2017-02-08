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Киро Маноян не рассчитывает на прогресс по Карабаху в этом году


Киро Маноян
Киро Маноян

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Глава офиса АРФ Дашнакцутюн по Ай Дату и политическим вопросам Киро Маноян сказал сегодня, что в этом году не стоит рассчитывать на проведение встреч на высшем уровне по вопросу Нагорного Карабаха.

«Встречи по карабахскому вопросу в основном будут зависеть от парламентских выборов в Армении, намеченных на начало апреля. Следовательно, как минимум до этого времени в данном направлении ничего не произойдет», - выразил мнение представитель АРФД.

По его словам, вероятность достижения прогресса в урегулировании будет мала и после выборов, поскольку «в Армении могут создаться новая ситуация и подходы».

Говоря об очередной попытке Азербайджана накалить ситуацию на границе, представитель АРФД отметил, что они связаны с предстоящей встречей Налбандян-Мамедъяров.

Говоря о деле блогера Александра Лапшина, Киро Маноян сказал, что «сегодня уже можно поставить знак равенства между Беларусью и Азербайджаном».

«Армения немногое может сделать по этому вопросу, разве что высказывать беспокойство в общественных и политических кругах», - сказал он.

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