Киро Маноян не рассчитывает на прогресс по Карабаху в этом году

Ереван /Медиамакс/. Глава офиса АРФ Дашнакцутюн по Ай Дату и политическим вопросам Киро Маноян сказал сегодня, что в этом году не стоит рассчитывать на проведение встреч на высшем уровне по вопросу Нагорного Карабаха.

«Встречи по карабахскому вопросу в основном будут зависеть от парламентских выборов в Армении, намеченных на начало апреля. Следовательно, как минимум до этого времени в данном направлении ничего не произойдет», - выразил мнение представитель АРФД.



По его словам, вероятность достижения прогресса в урегулировании будет мала и после выборов, поскольку «в Армении могут создаться новая ситуация и подходы».



Говоря об очередной попытке Азербайджана накалить ситуацию на границе, представитель АРФД отметил, что они связаны с предстоящей встречей Налбандян-Мамедъяров.



Говоря о деле блогера Александра Лапшина, Киро Маноян сказал, что «сегодня уже можно поставить знак равенства между Беларусью и Азербайджаном».



«Армения немногое может сделать по этому вопросу, разве что высказывать беспокойство в общественных и политических кругах», - сказал он.