Меркель и Армения

По итогам выборов 24 сентября блок Ангелы Меркель Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) займет 246 из 709 мест в парламенте Германии. Ангела Меркель станет канцлером в четвертый раз, и Медиамакс решил напомнить, как развивались отношения Армении и Германии в годы ее правления.



1. Когда и где армянские лидеры встречались с Ангелой Меркель?



В январе 2003 года президент Армении Роберт Кочарян, посетивший с рабочим визитом Германию, встретился с представителем оппозиции - председателем Христиано-демократической партии Германии Ангелой Меркель.



Следующая встреча Кочаряна и Меркель, которая уже была федеральным канцлером, состоялась в ноябре 2006 года в Берлине. Тогда лидеры двух стран заявили, что

двухсторонние отношения значительно активизировались, а правительство Германии и частные инвесторы играют важную роль в реализации различных экономических проектов в Армении.



В феврале 2009 года с Ангелой Меркель в Мюнхене встретился президент Армении Серж Саргсян. В мае того же года лидеры Армении и Германии общались в Праге, в кулуарах саммита Восточного Партнерства ЕС, и Меркель заявила Саргсяну о поддержке усилий по нормализации армяно-турецких отношений.



Следующая встрече Саргсяна и Меркель состоялась в июне 2010 года в Берлине.

Серж Саргсян отметил на той встрече, что Азербайджан постоянно делает заявления о решении карабахской проблемы военным путем, ставя тем самым под угрозу не только армяно-азербайджанские переговоры, но и региональную стабильность в целом.



В мае 2015 года Серж Саргсян и Ангела Меркель встречались в Риге в рамках саммита Восточного партнерства. Их последняя встреча состоялась в Берлине 6 апреля 2016 года, спустя пару дней после завершения Апрельской войны. Именно на совместной пресс-конференции по итогам встречи Серж Саргсян сделал знаменитое заявление о том, что «мы воюем оружием 80-х годов».



2. Что говорила Меркель о карабахской проблеме?



Выступая 6 апреля 2016 года на совместной пресс-конференции с президентом Армении, Ангела Меркель заявила, что Минская группа ОБСЕ играет важную роль в вопросе мирного урегулирования карабахского конфликта, и Германия, как председательствующая в ОБСЕ страна, вместе с посредниками пытается ускорить процесс установления прочного перемирия в зоне конфликта.



Ангела Меркель и Серж Саргсян в Берлине 6 апреля 2016г. Фото: REUTERS

3. Какой позиции придерживалась Меркель в процессе признания Геноцида армян?

Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

4. Как президент Армении стал невольным свидетелем резкого разговора Меркель с Януковичем?

Президент Армении стал невольным свидетелем резкого разговора Меркель с Януковичем, пишет Spiegel Фото: REUTERS

5. Правда ли, что Ангела Меркель посещала Армению в советское время?