Меркель и Армения

По итогам выборов 24 сентября блок Ангелы Меркель Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) займет 246 из 709 мест в парламенте Германии. Ангела Меркель станет канцлером в четвертый раз, и Медиамакс решил напомнить, как развивались отношения Армении и Германии в годы ее правления.
1. Когда и где армянские лидеры встречались с Ангелой Меркель?
В январе 2003 года президент Армении Роберт Кочарян, посетивший с рабочим визитом Германию, встретился с представителем оппозиции - председателем Христиано-демократической партии Германии Ангелой Меркель.
Следующая встреча Кочаряна и Меркель, которая уже была федеральным канцлером, состоялась в ноябре 2006 года в Берлине. Тогда лидеры двух стран заявили, что
двухсторонние отношения значительно активизировались, а правительство Германии и частные инвесторы играют важную роль в реализации различных экономических проектов в Армении.
В феврале 2009 года с Ангелой Меркель в Мюнхене встретился президент Армении Серж Саргсян. В мае того же года лидеры Армении и Германии общались в Праге, в кулуарах саммита Восточного Партнерства ЕС, и Меркель заявила Саргсяну о поддержке усилий по нормализации армяно-турецких отношений.
Следующая встрече Саргсяна и Меркель состоялась в июне 2010 года в Берлине.
Серж Саргсян отметил на той встрече, что Азербайджан постоянно делает заявления о решении карабахской проблемы военным путем, ставя тем самым под угрозу не только армяно-азербайджанские переговоры, но и региональную стабильность в целом.
В мае 2015 года Серж Саргсян и Ангела Меркель встречались в Риге в рамках саммита Восточного партнерства. Их последняя встреча состоялась в Берлине 6 апреля 2016 года, спустя пару дней после завершения Апрельской войны. Именно на совместной пресс-конференции по итогам встречи Серж Саргсян сделал знаменитое заявление о том, что «мы воюем оружием 80-х годов».
2. Что говорила Меркель о карабахской проблеме?
Выступая 6 апреля 2016 года на совместной пресс-конференции с президентом Армении, Ангела Меркель заявила, что Минская группа ОБСЕ играет важную роль в вопросе мирного урегулирования карабахского конфликта, и Германия, как председательствующая в ОБСЕ страна, вместе с посредниками пытается ускорить процесс установления прочного перемирия в зоне конфликта.
Фото: REUTERS
Меркель призвала стороны конфликта вернуться за стол переговоров. «Мирное разрешение конфликта исходит из интересов всех стран, в частности, Армении, учитывая ее географическое положение»,- говорила канцлер Германии.
3. Какой позиции придерживалась Меркель в процессе признания Геноцида армян?
В мае 2015 года, встречаясь с Меркель в Риге, Серж Саргсян выразил благодарность руководству Германии за позицию в вопросе осуждения Геноцида армян.
В июне 2016 года, когда Бундестаг обсуждал резолюцию о признании Геноцида армян, Меркель говорила, что Германия намерена способствовать установлению диалога между Турцией и Арменией, в том числе по вопросу осмысления событий, произошедших в Османской империи.
Меркель говорила об этом на совместной с генсеком НАТО пресс-конференции, отвечая на вопрос о признании Геноцида армян Бундестагом Германии.
Фото: REUTERS
«Германию и Турцию многое связывает. Поэтому я и все правительство ФРГ намерены внести вклад в установление диалога между Арменией и Турцией»,- говорила Ангела Меркель.
В сентябре 2016 года Ангела Меркель сказала, что не намерена «дистанцироваться» от принятой Бундестагом Германии 2 июня резолюции, в которой массовые убийства армян в Османской империи были признаны геноцидом.
«Руководитель христианских демократов в парламенте Фолькер Каудер на встрече с представителями партии сказал, что говорил с Меркель на эту тему. Канцлер подчеркнула, что на собрании партии, предшествовавшем голосованию в Бундестаге, она голосовала в пользу принятия резолюции, хотя лично не присутствовала на июньском голосовании в парламенте»,- сообщало агетство Reuters.
4. Как президент Армении стал невольным свидетелем резкого разговора Меркель с Януковичем?
В декабре 2013 года Spiegel International писал, что президент Армении стал невольным свидетелем резкого разговора канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Виктором Януковичем на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе.
Фото: REUTERS
«Они собрались за праздничным обеденным столом в бывшем дворце Великого князя литовского в готовящемся к Рождеству Вильнюсе вместе с руководителями стран Евросоюза и Восточной Европы. Не успели еще подать выпечку с трюфелями, как украинский президент пустился в бессвязный монолог о трудных отношениях своей страны с Европой с одной стороны, и с Россией с другой. Но в какой-то момент Меркель прервала Януковича и бесцеремонно заявила ему, что он может прекратить этот разговор. «Вы же все равно ничего подписывать не будете»,- резко сказала она. Сидевший рядом с Меркель президент Армении удивленно посмотрел на нее», - писал Spiegel International.
5. Правда ли, что Ангела Меркель посещала Армению в советское время?
В Ереване ходят разговоры о том, что бывшая гражданка ГДР Ангела Меркель якобы посещала Советсткую Армению по туристической путевке. Подтверждений этой информации нет.
В 2016 году Медиамакс поднял этот вопрос в интервью с послом Германии в Армении Матиасом Кислером, который ответил:
«У меня нет какой-либо точной информации на этот счет. Ангела Меркель – ученый-физик, и возможно, что она была здесь в студенческие годы. Канцлер Меркель очень любознательный человек, она интересуется другими культурами, так что могу представить, что она могла побывать здесь».
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