(Не) признание Геноцида армян со стороны Израиля

14 февраля 2018 года в израильском Кнессете провалилась очередная попытка признания Геноцида армян. Очередная публикация в рубрике «Объяснение» рассказывает, почему, не отрицая страдания армянского народа, Израиль отказывается употребить термин «геноцид».
1. Каковы ожидания официального Еревана?
В ноябре 2017 года министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Армения ожидает официального признания Геноцида армян со стороны Израиля.
«Мы видим, что все больше и больше людей в Израиле, в том числе в парламенте, выступают за признание. Я встретился со спикером Кнессета, который также выразил достаточно четкую позицию о важности признания Кнессетом Геноцида армян»,- говорил Налбандян в интервью Общественному телевидению Израиля.
2. Что говорят официальные лица Израиля?
В эксклюзивном интервью Медиамакс в 2011 году заместитель министра иностранных дел Израиля Данни Аялон заявил:
«Не секрет, что массовые убийства армян в период Первой Мировой Войны - самый чувствительный вопрос, и как люди, которые также страдали от преследований и убийств, мы также чувствительны к этому. Тем не менее, с тех пор, как этот вопрос, к большому сожалению, перешел в политическую плоскость, необходимо действовать с большой осторожностью. Израиль никогда не отрицал Армянскую трагедию, но мы не желаем становиться стороной конфронтации между Турцией и Арменией в этом важном вопросе».
Фото: Армянский Патриархат Иерусалима
В мае 2016 года президент Израиля Реувен Ривлин посетил Армянский Патриархат Иерусалима, где, в частности, заявил:
«В 1915 г. армян уничтожали. Мои родители помнят, как тысячи армянских беженцев нашли убежище в Армянском храме. Никто в Израиле не отрицает, что целый народ был подвержен погромам. Сегодня в Армянском патриархате Иерусалима я буду молиться вместе с вами за упокой душ жертв».
3. Почему Осканян возражал Пересу?
Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян в своих мемуарах пишет о состоявшейся 15 сентября 2002 года встрече с министром иностранных дел Израиля Шимоном Пересом в Нью-Йорке.
Фото: из архива В. Осканяна
«Естественно, мы говорили об армяно-израильских отношениях, палестинском конфликте, конфликтах на Среднем Востоке, в Карабахе и на Кавказе. Все это время в наших головах вертелся вопрос Геноцида, который будто бросал тень на все остальные вопросы. Перес даже не позволил мне затронуть эту тему: он сам заговорил о Геноциде и сказал, что подходы еврейского народа к этому вопросу наилучшим образом описаны еврейскими учеными и геноцидологами, которые выразили свое четкое и однозначное мнение, а то, что делает государство Израиль, в основном обусловлено политическими соображениями.
Он выразил надежду, что Армения и армянский народ поймут это. Я, естественно, возразил. Тем не менее, после встречи мы попрощались на дружественной ноте, выразив надежду, что в дальнейшем продолжим наши обсуждения, а армяно-израильские отношения углубятся».
4. Подписывал ли Израиль тайные документы с Турцией и Азербайджаном?
В январе 2018 года издатель и редактор газеты «Калифорния курьер» Арут Сасунян сообщил, что израильский ученый Яир Аарон обратился в министерство иностранных дел Израиля, потребовав предоставить все внутренние документы о соглашениях и обязательствах, взятых Израилем перед Турцией и Азербайджаном по вопросу непризнания Геноцида армян.
В письме адвокат Аурона Эйтай Мак потребовал, чтобы министерство иностранных дел Израиля рассекретило следующие сведения:
1) Документы, касающиеся любого соглашения, взаимопонимания и договоренности с Турцией и Азербайджаном по вопросу признания Геноцида армян.
2) Любую переписку с представителями Турции и Азербайджана по вопросу признания Геноцида армян.
3) Информация о встречах или контактах представителей министерства иностранных дел Израиля с представителями Турции и Азербайджана по вопросу признания Геноцида армян.
4) Документы, касающиеся решений и позиций министерства иностранных дел по вопросу признания Геноцида армян в свете жалоб со стороны Турции и Азербайджана.
Пока неизвестно, намерено ли министерство иностранных дел Израиля отреагировать на вышеперечисленные вопросы.
Ара Тадевосян
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