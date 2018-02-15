(Не) признание Геноцида армян со стороны Израиля

14 февраля 2018 года в израильском Кнессете провалилась очередная попытка признания Геноцида армян. Очередная публикация в рубрике «Объяснение» рассказывает, почему, не отрицая страдания армянского народа, Израиль отказывается употребить термин «геноцид».



1. Каковы ожидания официального Еревана?



В ноябре 2017 года министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Армения ожидает официального признания Геноцида армян со стороны Израиля.



«Мы видим, что все больше и больше людей в Израиле, в том числе в парламенте, выступают за признание. Я встретился со спикером Кнессета, который также выразил достаточно четкую позицию о важности признания Кнессетом Геноцида армян»,- говорил Налбандян в интервью Общественному телевидению Израиля.



2. Что говорят официальные лица Израиля?



В эксклюзивном интервью Медиамакс в 2011 году заместитель министра иностранных дел Израиля Данни Аялон заявил:



«Не секрет, что массовые убийства армян в период Первой Мировой Войны - самый чувствительный вопрос, и как люди, которые также страдали от преследований и убийств, мы также чувствительны к этому. Тем не менее, с тех пор, как этот вопрос, к большому сожалению, перешел в политическую плоскость, необходимо действовать с большой осторожностью. Израиль никогда не отрицал Армянскую трагедию, но мы не желаем становиться стороной конфронтации между Турцией и Арменией в этом важном вопросе».



Президент Израиля в Армянском Патриархате Иерусалима Фото: Армянский Патриархат Иерусалима

3. Почему Осканян возражал Пересу?

Вардан Осканян и Шимон Перес Фото: из архива В. Осканяна

Общество | 2016-04-21 11:16:23 Об армянах и евреях, о Геноциде и Холокосте

4. Подписывал ли Израиль тайные документы с Турцией и Азербайджаном?