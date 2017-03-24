ЕС сделает все возможное, чтобы исключить нарушения на выборах

Ереван /Медиамакс/. Глава делегации Европейского Союза в Армении Петр Свитальский сказал сегодня, что страны-члены ЕС продолжают активно следить за избирательными процессами в Армении.
«Предвыборная кампания в Армении вступила в решающий этап», - сказал посол в беседе с журналистами.
По словам Петра Свитальского, применение в день выборов новых технологий, приобретенных Арменией при поддержке ЕС, очень важно для Брюсселя.
«Мы надеемся, что все будет хорошо, и эти технические возможности обеспечат более хорошее качество выборов»,- сказал посол, сообщив, что завтра снова будут опробованы новые устройства, устанавливающие личность избирателей.
Петр Свитальский отметил, что армянские избиратели должны доверять выборам и применению новых технологий.
По словам посла, ЕС постарался, чтобы во всех избирательных участках были наблюдатели, поскольку их присутствие чрезвычайно важно для проведения справедливых и прозрачных выборов.
«Наблюдатели сделают все возможное, чтобы должным образом реагировать на случаи нарушений. Особенно большое внимание будет уделяться выносу неиспользованных бюллетеней с избирательных участков, чтобы исключить возможность фальсификаций», - сказал он.
Петр Свитальский напомнил, что для дальнейшего сотрудничества Армения-ЕС высокий уровень проведения этих выборов имеет большое значение.
Глава делегации ЕС в Армении на армянском языке обратился к армянским избирателям, напомнив озвученный несколько дней назад свой призыв.
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