В Армении сократилось количество селективных абортов

Ереван /Медиамакс/. По данным Национальной статистической службы Армении, в 2016 году на 100 девочек в республике родилось 112 мальчиков.
Представитель армянского офиса Фонда населения ООН Гарик Айрапетян в этой связи отметил, что последние три года в данной области наблюдается положительная тенденция: в 2013 году на 100 девочек приходилось 114 новорожденных мальчиков.
«Однозначно можно сказать, что это успех. Армения – одна из редких стран, в которых в течение пяти лет наблюдается положительная тенденция. Думаю, одна из главных причин в том, что общество восприняло проблему», - добавил Гарик Айрапетян.
Начальник отдела материнства и репродукции министерства здравоохранения Гаяне Авакян, в свою очередь, заметила, что в 2016 году в силу вступила законодательная поправка, согласно которой в Армении запрещаются селективные аборты. Кроме того, если родители решают прервать беременность, им дается три дня на размышление.
Гарик Айрапетян отметил, что существует также проблема интеграции девочек в общество: в некоторых марзах девочек не отдают в школу в связи с малочисленностью или отсутствием девочек в классе.
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