Дирк Лоренц об упрямстве и дружбе армян

Немец Дирк Лоренц, около четырех лет занимавший должность руководителя отдела политики, прессы и информации делегации Европейского союза в Армении, недавно покинул нашу страну. Он переехал в Брюссель, где будет работать заместителем руководителя отдела Восточного партнерства в Европейской службе внешних дел. Перед отъездом Дирк Лоренц рассказал Медиамакс об особенностях и трудностях жизни и работы в Армении.



***



Армения, по большому счету, – европейская страна. Поэтому нам было достаточно легко приспособиться к местному образу жизни. Каких-то экстраординарных моментов у нас почти не было. Армения – очень красивая страна, погода приятная и теплая, фрукты и овощи очень вкусные.



***



Когда я только приехал в Армению, вождение машины было для меня большим вызовом. Поначалу казалось, что правил вождения нет, а зеркала машин предназначены для нанесения макияжа. Спустя некоторое время я понял, что правила есть, просто я к ним не привык. Могу с гордостью заявить, что за четыре года в жизни Армении я ни разу не попадал в аварию.



Лоренц с женой Фото: Ретро фотоателье Марашлян