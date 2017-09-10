Дирк Лоренц об упрямстве и дружбе армян

Немец Дирк Лоренц, около четырех лет занимавший должность руководителя отдела политики, прессы и информации делегации Европейского союза в Армении, недавно покинул нашу страну. Он переехал в Брюссель, где будет работать заместителем руководителя отдела Восточного партнерства в Европейской службе внешних дел. Перед отъездом Дирк Лоренц рассказал Медиамакс об особенностях и трудностях жизни и работы в Армении.
***
Армения, по большому счету, – европейская страна. Поэтому нам было достаточно легко приспособиться к местному образу жизни. Каких-то экстраординарных моментов у нас почти не было. Армения – очень красивая страна, погода приятная и теплая, фрукты и овощи очень вкусные.
***
Когда я только приехал в Армению, вождение машины было для меня большим вызовом. Поначалу казалось, что правил вождения нет, а зеркала машин предназначены для нанесения макияжа. Спустя некоторое время я понял, что правила есть, просто я к ним не привык. Могу с гордостью заявить, что за четыре года в жизни Армении я ни разу не попадал в аварию.
Фото: Ретро фотоателье Марашлян
***
Армяне иногда очень громко разговаривают, курят очень тонкие сигареты и держат руки за спиной.
***
Работать с армянами было очень интересно, но порой непросто. Иногда армяне могут быть очень упрямыми, но если тебе удается найти с ними общий язык, они становятся открыты для диалога и обсуждений.
Если армяне принимают тебя как друга, то это на долгие годы. Армяне – очень честные и надежные друзья. Если армянин говорит «да», то это четко и точно.
***
Между столицей и селами есть огромный разрыв. Я побывал почти во всех ближайших и пограничных селах. Есть места, где уровень бедности вызывает беспокойство. При посещении некоторых районов Ширакского марза я был потрясен условиями жизни людей. Много лет прошло с землетрясения, но остаются люди, для которых нормальные жилищные условия продолжают оставаться огромной проблемой.
Фото: Ретро фотоателье Марашлян
Даже в достаточно бедных селах армяне удивляли своим гостеприимством. У людей было очевидно мало продуктов, чтобы угощать, но они были готовы делиться тем, что имеют. Люди готовы делать все возможное, чтобы гости чувствовали себя хорошо. Это очень впечатляет, такого гостеприимства в Германии не встретишь.
***
Армения – прекрасная страна, которая может стать еще лучше. Хотел бы, чтобы посещать Армении стало намного легче, туристическая инфраструктура были более развитой. У вас так много красивых мест, зачем вы держите их втайне от мира?
Армения должна быть широко представлена миру. Поверьте мне, не все знают, где находится Армения, какой чудесной, удивительной страной с богатой историей она является.
***
Когда я спрашиваю свою дочь, что она хочет делать следующим летом, она отвечает: «Хочу поехать в Армению». Мы действительно очень любим армян и Армению.
Читайте также:
Андрей Пятахин о теплоте армян и нехватке парков
Записала Тагуи Ованнисян
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.