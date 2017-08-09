Составлены рекламные паспорта исторических зданий Еревана

Ереван/Медиамакс/. Мэрия Еревана представила сегодня рекламные паспорта, составленные для зданий столицы, имеющих культурно-историческое значение.



В обсуждении приняли участие заведующие включенных в программу 60 зданий, в частности, на улицах Абовян, Туманян и Закян.



Земеститель мэра Еревана Давид Оганян отметил, что, благодаря реализации данной программы, размещение рекламы на зданиях будет регламентировано в соответствии с рекламными паспортами.



«Уверен, что данный подход станет образцовым, и в дальнейшем тот же принцип распространится на остальные здания столицы»,- заявил Давид Оганян.



В рекламных паспортах отдельно для каждого здания указаны места, дозволенные для размещения рекламы, размер, вид и материалы рекламы, благодаря чему внешняя реклама своим видом, схемой и местом размещения не будет нарушать целостный архитектурный вид и восприятие здания.



При составлении рекламных паспортов специалисты мэрии Еревана сотрудничали со специалистами Агентства по сохранению истории и культурных памятников министерства культуры Армении.



«Заведующие могут ознакомиться с рекламным паспортом здания на сайте http://www.yerevangovazd.am, где подробно указаны допустимые виды рекламы для каждого здания. Мы готовы услышать предложения, которые будут исходить из рекламной повести Еревана и учитывать архитектурные особенности зданий»,- отметил начальник управления внешнего оформления и рекламы мэрии Еревана Араз Багдасарян.