Микоян: «Наша реклама хуже вашей»

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны.
Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».
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14 сентября 1958 в эфире американского телеканала NBC вышла первая программа цикла «Молодежь желает знать настоящее» (Youth wants to know present), в рамках которой американские студенты получили возможность путешествовать по Советскому Союзу и встречаться с кремлевскими лидерами. Первая встреча в подобном формате состоялась с первым вице-премьером Советского Союза Анастасом Микояном, и большая часть вопросов касалась торговых отношений между СССР и США, а также контактов в сфере туризма.
Микоян: Я очень рад встречаться с американскими студентами и иметь возможность беседовать с ними столько, сколько позволит время.
Вопрос: Г-н Микоян, как вы думайте, ответ президента Эйзенхауэра на торговое послание Хрущева может послужить улучшению торговых отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами?
Микоян: Послание президента демонстрирует, что правительство США разделяет наше мнение, что развитие торговых отношений между нашими двумя странами будет выгодным для как для Соединенных Штатов, так и для Советского Союза. Это послание также выражает готовность правительства США стимулировать торговлю. Это новое, приятное послание, и безусловно шаг вперед в направлении развития торговли.
К сожалению, послание обходит те рифы, которые являются препятствием для развития торговли между нами. В прошлом, когда объемы торговли возрастали, у нас было торговое соглашение от 1937 года, подписанное в эпоху президента Рузвельта. К сожалению, американское правительство денонсировало это соглашение в 1951 году, и оно больше не действует. Более того, после этого США приняли несколько законов и декретов, направленных против торговли с Советским Союзом. Например, введены высокие тарифы на импорт советских товаров в Соединенные Штаты, что сделало продажу товаров практически невозможным.
В действительности, если эти барьеры не будут устранены, красивые слова останутся лишь словами. И это может звучать как критика американского правительства, но это дружеская критика, без которой нельзя обойтись в разговоре.
В настоящее время мы ждем ответа от Госдепартамента. Если в соответствие с посланием президента, с его стороны будут сделаны конкретные предложения и предприняты действия, тогда у нас может быть хорошее развитие торговли.
Вопрос: Торговля необходима для нормальных отношений между нашими странами, или же мы можем снизить международное напряжение без увеличения объемов торговли?
Микоян: Я думаю, что торговля между нами, конечно же, необходима и в экономическом плане выгодна нам обоим, поскольку есть продукты, которые мы можем продавать и покупать на взаимовыгодной основе, ведь, в конце концов, мы самые большие страны мира. Конечно, развитие торговли может помочь в снижении напряженности. История доказывает, что торговля необходима. В 1930-х годах мы активно торговали, почему бы не возобновить это сегодня в больших объемах, учитывая, что за это время обе страны стали богаче.
Вопрос: Г-н премьер, какие гарантии могут иметь Соединенные Штаты, что советская экономика будет использовать американские товары лишь для мирных целей?
Микоян: Какие гарантии вы хотите? Во-первых, товары, которые мы хотим приобретать, не имеют военного назначения. Во-вторых, что касается производства вооружений, у нас их достаточно, и нам не требуется покупать его. Если вы желаете, мы можем продать вам немного. Естественно, мы пока не будем продавать межконтинентальные ракеты.
Фото: Life
Вопрос: Когда и где Советский Союз будет готов начать переговоры о заключении формального торгового соглашения с США?
Микоян: Мы готовы и сегодня. Что касается времени и места, с нашей стороны никаких трудностей не будет, поскольку это несложный вопрос. Мы ждем ответа Госдепартамента. Насколько скоро начнутся переговоры, зависит от правительства и Госдепартамента США. Мы готовы.
Вопрос: Обмен туристов предлагает не только культурные преимущества, но и большую пользу в плане взаимопонимания. Как вы думайте, может ли этот обмен наряду с торговым обменом также стать важным?
Микоян: Я согласен с вашей оценкой важности туризма. Культурные обмены, контакты и дружба между нациями очень важны. Туризм может предложить много полезного и хорошего, также как и торговля. Среди туристов часто есть люди, которые которые производят интересные для нас продукты, или же такие, кто заинтересован в наших продуктах. Так что те доллары, которые американские туристы оставят в Советском Союзе, смогут вернуться в США в форме платежей за советские заказы.
Вопрос: Г-н премьер, ваше правительство предпринимает какие-либо шаги для стимулирования большего потока советских граждан в США?
Микоян: Конечно, предпринимает. В течение последних нескольких лет более миллиона советских граждан посетили различные страны и лишь немногие были в США, учитывая ту атмосферу, которая существует в Соединенных Штатах по отношению к советским людям. Поэтому наши граждане едут туда неохотно. Когда атмосфера улучшится, они, вероятно, будут ездить туда больше.
Вопрос: Что делает советское правительство для того, чтобы поощрять американских граждан посещать Советский Союз?
Микоян: Для начала мы строим больше гостиниц. Может меньше, чем требуется, может, не со всеми удобствами, требующимися для туристов, и не такими высокими, как в Штатах, но мы расширяем программу.
Говоря о рекламе, я должен признать, что наша реклама хуже вашей. Если бы наши туристические агентства работали лучше и американские помогли бы, мы могли бы сделать этот бизнес более публичным и получить больший поток туристов из США.
У нас не имеется никаких ограничений. Есть, конечно, некоторые места, посещать которые туристам нет необходимости, но эти места не представляют никакого интереса для них.
У нас много интересных туров по всей стране, и я уверен, что одной поездки будет недостаточно. Вы должны будете приехать несколько раз, чтобы увидеть хотя бы половину того, что у нас есть.
Вопрос: Поскольку потребление книг и литературы настолько велико в СССР, будет ли возможно для отдельных издательских компаний в США войти в торговые отношения с СССР относительно публикации книг?
Микоян: Да, это может быть возможно, однако я должен сказать, что зачастую пишутся и публикуются книги, которые говорят неправду и оскорбительны для наших людей. Такие книги мы, разумеется, не хотим покупать. Остальные мы купим с удовольствием. Ваша программа называется «Молодежь желает знать настоящее». Было время, когда я тоже был молод, как и вы сегодня. Я больше не молод, но я ненавижу называть себя старым - это и неприятно и ущербно, хотя, вероятно, я на самом деле уже старый человек. Тем не менее, будучи старым, я интересуюсь и хочу знать все, как и вы.
Несмотря на попытки Советского Союза, его желание добиться подписания торгового соглашения с США, этому не суждено было сбыться. Обсуждение торговых отношений с администрацией Кеннеди не носило приоритетного характера. Внесенные в 1967 году правительством Линдона Джонсона в Конгресс предложения о предоставлении кредитов и расширении торговых отношений между Востоком и Западом были отвергнуты республиканцами. Несмотря на определенные трудности, в эпоху президентства Ричарда Никсона, в октябре 1972 года в Вашингтоне удалось подписать крупнейший за весь послевоенный период пакет торгово-финансовых соглашений: о торговле с взаимным предоставлением режима наибольшего благоприятствования; об урегулировании расчетов по ленд-лизу; о предоставлении советской стороне долгосрочных кредитов Экспортно-импортного банка США. Однако последующие события опрокинули все надежды, когда в 1974 году американский Конгресс принял поправку Джексона-Вэника в отношении торговли с СССР, увязав этот вопрос с решением проблемы свободной эмиграции из СССР.
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Партнером проекта является компания «Электрические сети Армении»
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