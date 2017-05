Микоян: «Наша реклама хуже вашей»

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны.



Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».



14 сентября 1958 в эфире американского телеканала NBC вышла первая программа цикла «Молодежь желает знать настоящее» (Youth wants to know present), в рамках которой американские студенты получили возможность путешествовать по Советскому Союзу и встречаться с кремлевскими лидерами. Первая встреча в подобном формате состоялась с первым вице-премьером Советского Союза Анастасом Микояном, и большая часть вопросов касалась торговых отношений между СССР и США, а также контактов в сфере туризма.



Микоян: Я очень рад встречаться с американскими студентами и иметь возможность беседовать с ними столько, сколько позволит время.



Вопрос: Г-н Микоян, как вы думайте, ответ президента Эйзенхауэра на торговое послание Хрущева может послужить улучшению торговых отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами?



Микоян: Послание президента демонстрирует, что правительство США разделяет наше мнение, что развитие торговых отношений между нашими двумя странами будет выгодным для как для Соединенных Штатов, так и для Советского Союза. Это послание также выражает готовность правительства США стимулировать торговлю. Это новое, приятное послание, и безусловно шаг вперед в направлении развития торговли.



К сожалению, послание обходит те рифы, которые являются препятствием для развития торговли между нами. В прошлом, когда объемы торговли возрастали, у нас было торговое соглашение от 1937 года, подписанное в эпоху президента Рузвельта. К сожалению, американское правительство денонсировало это соглашение в 1951 году, и оно больше не действует. Более того, после этого США приняли несколько законов и декретов, направленных против торговли с Советским Союзом. Например, введены высокие тарифы на импорт советских товаров в Соединенные Штаты, что сделало продажу товаров практически невозможным.



В действительности, если эти барьеры не будут устранены, красивые слова останутся лишь словами. И это может звучать как критика американского правительства, но это дружеская критика, без которой нельзя обойтись в разговоре.

В настоящее время мы ждем ответа от Госдепартамента. Если в соответствие с посланием президента, с его стороны будут сделаны конкретные предложения и предприняты действия, тогда у нас может быть хорошее развитие торговли.



Вопрос: Торговля необходима для нормальных отношений между нашими странами, или же мы можем снизить международное напряжение без увеличения объемов торговли?



Микоян: Я думаю, что торговля между нами, конечно же, необходима и в экономическом плане выгодна нам обоим, поскольку есть продукты, которые мы можем продавать и покупать на взаимовыгодной основе, ведь, в конце концов, мы самые большие страны мира. Конечно, развитие торговли может помочь в снижении напряженности. История доказывает, что торговля необходима. В 1930-х годах мы активно торговали, почему бы не возобновить это сегодня в больших объемах, учитывая, что за это время обе страны стали богаче.



Вопрос: Г-н премьер, какие гарантии могут иметь Соединенные Штаты, что советская экономика будет использовать американские товары лишь для мирных целей?



Микоян: Какие гарантии вы хотите? Во-первых, товары, которые мы хотим приобретать, не имеют военного назначения. Во-вторых, что касается производства вооружений, у нас их достаточно, и нам не требуется покупать его. Если вы желаете, мы можем продать вам немного. Естественно, мы пока не будем продавать межконтинентальные ракеты.



Анастас Микоян Фото: Life