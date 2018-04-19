Серж Танкян и Армения: 12 вопросов и ответов

Серж Танкян следит за разворачивающимися в Армении событиями, а некоторые надеются, что он станет их непосредственным участником. Поэтому мы решили посвятить очередной выпуск рубрики «Объяснение» солисту группы System of a Down.
1. Встречались ли Серж Танкян и Серж Саргсян?
Да, встречались. Их первая, и по всей вероятности, единственная встреча состоялась в августе 2011 года в центре Тумо.
В сообщении о той встрече пресс-служба президента цитировала слова Танкяна о том, что возможно, в ближайшем будущем в Армении состоится концерт знаменитой рок-группы System of a Down.
Фото: Пресс-служба президента РА
«Президент пожелал Сержу Танкяну дальнейших творческих успехов и поблагодарил за его деятельность во благо Армении»,- говорилось в сообщении.
Концерт System of a Down в Ереване состоялся спустя четыре года после этой встречи – 23 апреля 2015 года.
2. Что писали друг другу Серж Танкян и Серж Саргсян?
Все подробности переписки Танкяна и Саргсяна после президентских выборов 2013 года читайте по ссылке (на английском).
3. Какие заявления делал Танкян о политической ситуации в Армении?
В июне 2015 года Серж Танкян отреагировал на движение #ElectricYerevan. Он заявил, что гражданское общество в Армении укрепляется, а «успешно состоявшиеся в прошлом мирные акции неповиновения, например, протест против подорожания городского транспорта, дали свои результаты».
В декабре 2013 года Серж Танкян прокомментировал события в Украине, упомянув также Армению.
«Украина, как и Армения и все бывшие постсоветские страны, достойна реальной независимости не только от зоны влияния России, но и от тактических и рыночных манипуляций Запада».
4. Какую песню Танкян посвятил «борцам за положительные изменения в Армении»?
В марте 2013 года Серж Танкян объявил, что вместе с пианистом Тиграном Амасяном записал песню Комитаса «Гарун а».
«Хочу посвятить эту песню борцам за положительные изменения в Армении»,- говорил Танкян.
5. Кого из политиков поддерживал Танкян?
1 октября 2012 года члены почетного совета фонда «Сивилитас» Серж Танкян и Атом Эгоян выступили с заявлениями по делу Вардана Осканяна.
«Преследование бывшего министра иностранных дел Армении Вардана Осканяна носит явный политический характер»,- говорилось в заявлении Танкяна.
6. Какую награду получил в Армении Серж Танкян?
В августе 2011 года Тигран Саргсян наградил Сержа Танкяна памятной медалью премьер-министра Армении - «за личный вклад в дело признания Геноцида армян и за неоценимый вклад в мировую рок-музыку».
Фото: Пресс-служба правительства РА
7. Что говорил Танкян о ситуации на линии соприкосновения?
В августе 2014 года Серж Танкян заявил, что поддерживает идею внедрения механизма международного расследования инцидентов на линии соприкосновения НКР и Азербайджана, цитируя следующее заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна:
«Отвергая предложения международного сообщества о создании механизма расследования инцидентов, Азербайджан берет на себя всю ответственность за нарушения режима перемирия».
Музыкант также заявил, что пока не будет подписано мирное соглашение по Нагорному Карабаху, Армения и Азербайджан будут продолжать испытывать военные и финансовые трудности и «глубже вовлекаться в коррумпированные политические процессы, будучи зависимыми от той или иной сверхдержавы».
8. Что связывает Танкяна с инициативой «Справедливость в Армении»?
В сентябре 2016 года Серж Танкян, канадская актриса и продюсер армянского происхождения Арсине Ханджян и кинорежиссер Атом Эгоян инициировали кампанию «Справедливость в Армении», целью которой было содействие демократическим реформам в Армении.
В декабре 2016 года, в ходе обсуждения дальнейших действий инициативы «Справедливость в Армении», Серж Танкян говорил:
«Нашим самым большим вызовом является вовлечение армян диаспоры в события, происходящие в Армении». На вопрос, возможна ли организация нового концерта в Армении с призывом объединиться, Серж Танкян ответил: «Все возможно. Мы должны что-нибудь придумать. Нужно вдохновение».
9. Когда Серж Танкян в последний раз приезжал в Армению?
Серж Танкян, Атом Эгоян и Арсине Ханджян прибыли в Армению в начале апреля 2017 года, чтобы осуществить наблюдательскую деятельность в ходе парламентских выборов в Армении.
В Ереване Серж Танкян заявил:
«Сейчас как никогда армянский народ должен осознать важность своих голосов. Мы приехали, чтобы вдохновить армянский народ, чтобы люди осознали значимость своих голосов. Мы рады и горды быть здесь. Этим своим шагом мы хотим выступить против несправедливости в Армении. Нужно положить конец безразличию»
Серж Танкян, Атом Эгоян, Арсине Ханджян и Эрик Назарян в апреле 2017 года были также в Арцахе и обратились ко всем представителям сферы культуры и искусства в мире с призывом «посетить Арцах и стать партнерами мира и солидарности».
Они подчеркнули, что «тысячи детей и молодых людей, живущих в Арцахе, лишены права творить и созидать, потому что страна по-прежнему находится в блокаде, а перемирие остается хрупким».
Фото: Пресс-служба президента НКР
10. Почему Танкян не любит Monsanto?
Осенью 2017 года Серж Танкян призвал Армению «держаться подальше» от американской компании Monsanto, которая считается мировым лидером биотехнологий растений.
«Mosanto отравила нашу окружающую среду, в большей степени способствовав уничтожению пчел. Выращенные им генетически модифицированные продукты знаменуют конец органических продуктов. Своей деятельностью компания Mosanto известна в США и в Европе как корпорация зла»,- писал Танкян.
11. О каком проекте Танкяна нет новостей?
В июне 2017 года Серж Танкян заявил, что намерен организовать в Армении международный рок-фестиваль.
Он выразил надежду, что Армения сможет интегрироваться в календари европейских летних фестивалей. «Всегда мечтал о том, чтобы основать в Армении международный музыкальный фестиваль», - говорил Танкян.
12. Почему Серж Танкян ненавидит заголовки?
«Все ищут заголовки. Я ненавижу их. Ненавижу, когда берут что-то и просто руководствуются этим. Не берите без уточнений интервью, которое было сделано 5 месяцев назад и переведено на русский»,- говорил Серж Танкян в декабре 2017 года в интервью Rolling Stones.
Подготовил Ара Тадевосян
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